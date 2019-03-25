Пьянство и чесотка: чему на Украине учат бойцов НАТО
Порошенко рассказал, что военные из НАТО уже учатся воевать у ВСУ
Военные из стран НАТО приезжают на Украину "учиться бить врага" у ВСУ, заявил Петр Порошенко. По его словам, в 2014 году солдаты ВСУ "встречали врага голые и босые", на одном лишь энтузиазме. Сегодня же, как утверждает Порошенко, у Украины "абсолютно мощный боевой дух" и "фантастическая боеспособность".
Военные из армий блока НАТО приезжают учиться у Вооруженных сил Украины "как бить врага". Об этом президент страны Петр Порошенко заявил в эфире "АрмияFM".
- заявил Порошенко.
Он добавил, что сейчас у ВСУ есть "абсолютно мощный" боевой дух и "абсолютно фантастическая" боеспособность. В августе этого года президент Петр Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По словам Порошенко, в данный момент украинские власти "полностью перестраивают" всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО.
При этом бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко убежден, что ВСУ сейчас пребывают в крайне плохом состоянии в финансовом плане и в отношении боевых кондиций. По словам украинского военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит уже тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.
Потери украинских силовиков с начала "антитеррористической операции" в Донбассе в 2014 году составили около 3,8 тыс. погибшими, сообщил еще в конце апреля 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"По меньшей мере 554 [военнослужащих] покончили с собой", - отметил глава военной прокуратуры. Кроме того, около 8,5 тыс. украинских военных были ранены. "Откровенно говоря, я догадывался, что результаты будут не блестящими, но точно не ожидал, что на самом деле все настолько плохо", - посетовал Матиос.
- уточнял Матиос полгода спустя, в конце октября 2018 года.
При этом он отмечал, что только треть самоубийств была совершена в зоне боевых действий. Остальные, по его данным, были совершены после отхода солдат в пункты постоянной дислокации военных на восстановление. Он подчеркнул, что это "страшная проблема и большая трагедия".
Во многом, считает прокурор, проблема самоубийств стоит так остро из-за недостатка психологов: на 250 тыс. украинских военнослужащих приходится только 632 психолога, многие из которых при этом находятся в Главном штабе армии.
Алкоголизм стал также крайне серьезной проблемой для украинских силовиков. Согласно заявлениям Народной милиции ЛНР, именно алкоголь стал настоящим бичом для ВСУ. Инциденты со смертельным исходом из-за пьянства военнослужащих происходят достаточно регулярно.
В апреле этого года представитель луганских ополченцев Андрей Марочко сообщил, что
"Мы продолжаем фиксировать происшествия и преступления в зоне проведения операции карательных сил с участием военнослужащих вооруженных сил Украины, находящихся в состоянии алкогольного опьянения", - заявил Марочко.
Да и заболевания являются достаточно серьезной проблемой в рядах ВСУ. Так, Андрей Марочко заявил, что луганской разведке известно о якобы десятках случаев заболевания солдат Вооруженных сил Украины чесоткой. По этим данным, вспышка заболевания произошла среди военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ - всего более 50 солдат обратились к врачам из-за чесотки. В ЛНР склонны объяснять такое количество случаев поражения солдат "неудовлетворительными" условиями проживания военных.
Иван Апулеев
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