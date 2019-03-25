"У Москвы есть амбиции": в США оценили гиперзвуковой "Кинжал"

Разведка США доложила о переброске российских "Кинжалов"

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" стала приоритетом для Вооруженных сил России, сообщают американские СМИ. В качестве аргументов они приводят данные разведки США о том, что испытания "Кинжалов" прошли уже три раза. "У Москвы есть амбиции" по разработке именно этого вида оружия, утверждают американские журналисты.

Около 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал" были переброшены Вооруженными силами России на военные полигоны. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американском разведсообществе.

"Это еще одна веха в гиперзвуковой оружейной программе Кремля. У Москвы есть амбиции по разработке именно этого вида оружия, и именно программа "Кинжала" сделана приоритетной",

- заявил один из источников.

В сюжете отмечается, что "русские определились с удобным дизайном" ракеты и теперь сосредотачиваются на тонкой настройке с помощью тестов. "Кинжал" испытывался Россией не менее трех раз, отмечают источники.

Ракеты гиперзвукового "Кинжала" способны с высокой точностью поражать наземные цели и крупные надводные корабли противника: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Это авиационный, модифицированный вариант баллистической ракеты комплекса "Искандер", приспособленный для запуска с бомбардировщиков Ту-22М и истребителей МиГ-31К.

По сути, новая ракета является не крылатой, а "аэробаллистической": высокая скорость ее движения, достигающая скорости 10-12 Махов, позволяет ей поддерживать нужную траекторию и без развитых крыльев, просто за счет подъемной силы собственного корпуса.

Самостоятельный полет ракеты происходит на границе стратосферы, с целью избежать значительного сопротивления воздуха, что делает ее практически неуязвимой для обычных систем ПВО.

Впервые о создании "Кинжала" заявил президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года, выступая с посланием к Федеральному собранию. Также глава государства анонсировал старт серийного производства гиперзвукового планирующего крылатого блока "Авангард" (изделие 4202), которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин сообщал, что комплекс с высокоточной гиперзвуковой ракетой на базе МиГ-31 обладает дальностью более двух тысяч километров и не заходит в зону ПВО неприятеля.

Ракеты летят быстрее скорости звука и преодолевают все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Данным комплексом могут быть поражены авианосцы, эсминцы, крейсеры неприятеля.

5 марта 2019 года российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия стала разрабатывать новые ракеты в ответ на решение США выйти из договора по ПРО в 2002 году, передает ФАН.

По его словам, таким образом российские власти искали ответ на решение американской администрации, которая пыталась дестабилизировать отношения России и США. Об этом он заявил на площадке "Стимсон-центра" в Вашингтоне.

Антонов уточнил, что речь идет о ракетах "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Посейдон", "Сармат". Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, в частности, об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели "Авангард" осуществляет глубокое - как боковое, так и по высоте - маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО.

"Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600-2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется", - отметил российский президент.

В конце 2018 года Владимир Путин сообщил, что испытания новинки были успешно завершены, и с 1 декабря года гиперзвуковой комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

При этом в декабре 2018 года, сообщает НСН, в докладе американской счетной палаты утверждалось, что

гиперзвуковое оружие России способно преодолеть практически любую систему противоракетной обороны США.

В марте прошлого года председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты не имеют защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия.

Иван Апулеев