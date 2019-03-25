Первый полет прототипа скоростного вертолета сняли на видео в США

На полигоне Уэст-Палм-Бич в штате Флорида начались летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant. Разработкой винтокрылой машины занимаются специалисты американских компаний Sikorsky и Boeing.

По заверениям авиаконструкторов, машина будет способна развивать скорость 460-480 километров в час.

На видео продолжительностью около минуты демонстрируется черный вертолет, который поднимается в воздух на несколько метров и медленно движется над площадкой. Затем машина совершает разворот на месте, зависает и приземляется. На кадрах также можно разглядеть необычную конструкцию мощного хвостового винта, который направлен назад и расположен в центре между двумя вертикальными стабилизаторами.

Отметим, что в России также ведутся работы по созданию скоростных вертолетов. Впервые о создании проекта вертолета Ка-92 заговорили в 2009 году на международной вертолетной выставке HeliRussia. Проект основан на сочетании соосных несущих винтов и толкающего, расположенного в хвосте летательного аппарата. Вертолет должен был иметь крейсерскую скорость 420-430 километров в час и "максималку" - 500 километров в час.

Через шесть лет появился концепт КБ "Миля" перспективного скоростного вертолета - ПСВ, который имеет классическую компоновку. Высокой скорости конструкторы Ми-Х1 рассчитывают добиться за счет аэродинамического фюзеляжа с убирающимся шасси и новой конструкции лопастей несущего винта. Для вертолета заявлены крейсерская скорость 475 километров в час и максимальная до 520 км/ч.

Николай Грищенко