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25.03.2019
Российская газета

Первый полет прототипа скоростного вертолета сняли на видео в США

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Источник изображения: rg.ru

На полигоне Уэст-Палм-Бич в штате Флорида начались летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant. Разработкой винтокрылой машины занимаются специалисты американских компаний Sikorsky и Boeing.

По заверениям авиаконструкторов, машина будет способна развивать скорость 460-480 километров в час.

На видео продолжительностью около минуты демонстрируется черный вертолет, который поднимается в воздух на несколько метров и медленно движется над площадкой. Затем машина совершает разворот на месте, зависает и приземляется. На кадрах также можно разглядеть необычную конструкцию мощного хвостового винта, который направлен назад и расположен в центре между двумя вертикальными стабилизаторами.



Отметим, что в России также ведутся работы по созданию скоростных вертолетов. Впервые о создании проекта вертолета Ка-92 заговорили в 2009 году на международной вертолетной выставке HeliRussia. Проект основан на сочетании соосных несущих винтов и толкающего, расположенного в хвосте летательного аппарата. Вертолет должен был иметь крейсерскую скорость 420-430 километров в час и "максималку" - 500 километров в час.

Через шесть лет появился концепт КБ "Миля" перспективного скоростного вертолета - ПСВ, который имеет классическую компоновку. Высокой скорости конструкторы Ми-Х1 рассчитывают добиться за счет аэродинамического фюзеляжа с убирающимся шасси и новой конструкции лопастей несущего винта. Для вертолета заявлены крейсерская скорость 475 километров в час и максимальная до 520 км/ч.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Defiant SB1
Ка-92
Ми-Х1
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
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