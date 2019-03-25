РФ и Сирия пригласили США для обсуждения расселения лагеря "Рукбан"

Российский и сирийский межведомственные координационные штабы по решению проблемы беженцев предложили провести расширенное совещание по расформированию лагеря "Рукбан". Москва и Дамаск считают, что в разговоре должны принять участие представители США. Об этом говорится в совместном экстренном заявлении глав штабов, которое с российской стороны подписал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В 10:00 26 марта руководителю российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР генерал-майору Виктору Купчишину в пункте пропуска "Джлеб" провести координационное совещание для выработки согласованных пошаговых мероприятий по расформированию лагеря "Рукбан", - говорится в заявлении. - Для выработки согласованных пошаговых мероприятий по расформированию лагеря "Рукбан", приглашаем прибыть на указанное координационное совещание представителей командования американских войск в зоне Эт-Танф, а также дипломатического корпуса Соединенных Штатов в Иордании и обеспечить присутствие на этом мероприятии шейхов племен, находящихся в лагере", - отмечается в документе.

В нем предусмотрено посещение лагеря "Рукбан" рабочей группой, состоящей из представителей Сирии, России, США, Иордании, а также ООН. Эта группа необходима для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах проживания беженцев. Безопасность перемещения и проведения встречи на территории, подконтрольной сирийскому правительству, обеспечат силы службы безопасности САР во взаимодействии с подразделениями российской военной полиции. А вот обеспечение безопасности рабочей группы в контролируемой США 55-километровой зоне Эт-Танф могли бы взять на себя американские военные.

В заявлении сказано, что в случае невозможности проведения координационного совещания в указанные сроки, то есть 26 марта, предлагаются резервные даты проведения - 2 или 9 апреля.

По оценке Минобороны РФ, ситуация в лагере беженцев "Рукбан" продолжает ухудшаться. "Несмотря на принятые меры, лагерь внутренне перемещенных лиц "Рукбан" до настоящего времени продолжает существовать. Его население находится в катастрофических условиях, которые усугубляются с каждым днем, - сообщил Мизинцев. - Последние космические снимки показали, что количество могил на стихийных кладбищах, расположенных в непосредственной близости от жилищ, продолжает стремительно расти. Ежедневно поступают данные о гибели малолетних детей вследствие антисанитарии и инфекционных заболеваний, отсутствия в лагере врачей и элементарной медицинской помощи".

Генерал напомнил, что власти Сирии проводят колоссальную работу для стимулирования возвращения беженцев. В частности, введен в действие и работает подписанный президентом Башаром Асадом указ №18 об объявлении амнистии, продолжается работа по восстановлению прав граждан на оставленную собственность в соответствии с изменениями, внесенными в закон №10. Выработан и действует упрощенный порядок получения или восстановления гражданами необходимых документов, удостоверяющих личность, для возвращающегося мужского населения предусмотрена отсрочка от военной службы.

Кроме того, развернута масштабная деятельность на всех международных площадках, в том числе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Женеве и Аммане, направленная на реализацию инициативы по возвращению сирийских граждан на родину и содействию правительству Сирии в создании достойных условий жизни на территории страны.

Мизинцев сообщил, что на сегодняшний день в родные места уже вернулись более 1 млн 676 тыс. сирийских граждан, из них свыше 1 млн 282 тыс. внутренне перемещенных лиц и более 394 тыс. 780 беженцев из-за рубежа.

Юрий Гаврилов