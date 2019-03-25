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25.03.2019
Российская газета

ВДВ получат в этом году 100 новых парашютных комплектов "Бахча-УДПС"

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

В этом году Воздушно-десантные войска получат первые сто комплектов новейшей парашютной системы "Бахча-УПДС". Она предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" с экипажем из военно-транспортных самолетов типа Ил-76. Об этом сообщил начальник Центральной базы воздушно-десантной техники и имущества ВДВ Юрий Черных.

Он добавил, что в нынешнем году также ожидаются поставки более 150 комплектов парашютной системы "Арбалет". Она выпускается в нескольких версиях и позволяет военным десантироваться с самолетов и вертолетов, летящих на высоте до 8 километров. Помимо штатного оружия и снаряжения парашютное "крыло" выдерживает дополнительную нагрузку в полторы сотни килограммов. На практике это означает, что, к примеру, спустившись с неба на "Арбалете-2", десантный спецназ может вступить в бой с противником с приличным запасом патронов, гранат или другого вооружения. Либо имея под рукой индивидуальные средства связи, разведки и управления.

Надо сказать, что "Арбалет-2" специально конструировали под нужды военных разведчиков и спецназа. Отсюда - особые технические характеристики изделия. С этим парашютом, к примеру, можно прыгать, когда за бортом самолета стоит 35-градусный мороз или жара, а лайнер с десантниками на борту несется со скоростью 350 километров в час. Именно такие свойства "Арбалета" были учтены, когда несколько лет назад десантное командование решало, какую экипировку выбрать для первой в мировой истории выброски военнослужащих с самолета в районе Северного полюса.

Во время розыгрыша одного из эпизодов масштабной проверки боеготовности Российской армии на северный полигон Шары впервые десантировался спецназ Ивановской дивизии ВДВ. Около 60 солдат и офицеров разведывательного батальона на парашютных системах специального назначения "Арбате-2" в сложных метеорологических условиях высадились на необорудованную площадку в Арктике. На полигон их доставили четыре вертолета Ми-8. А когда дело дошло до высадки, десантному начальству пришлось поволноваться. Скорость ветра достигала почти 9 метров в секунду, и в таких условиях десантирование с высоты почти полтора километра на "пятачок" со сложным рельефом выглядело достаточно рискованным. Тем не менее, генералы на этот риск пошли, а спецназовцы и их новые парашютные системы не подкачали.

Что же касается десантной "Бахчи", то эта система является бесплатформенной, то есть сами десантируемые машины могут доставлять их к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта. При этом парашюты монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ "по-походному": в таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву.

Минимальная высота десантирования техники снизилась до 400 метров. После приземления парашюты отсоединяются автоматически, исключая вероятность протаскивания военной техники ветром. С учетом этого время от выброски до приземления техники с минимальной высоты составляет не более 40 секунд.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Арбалет РЛК
Арбалет-2
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Ил-76
Ми-8
Проекты
Арктика
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