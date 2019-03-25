Подводный ракетодром: "Акулы" предложили вооружить сотнями "Калибров"

Атомные субмарины проекта 941 "Акула", лишенные запаса МБР и выведенные из боевого состава Северного флота, могли бы стать носителями неядерных ракет "Калибр". Такое мнение высказал весьма авторитетный в военно-морских кругах эксперт - вице- адмирал Олег Бурцев, в недавнем прошлом - первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ России.

Как следует из заявления адмирала Бурцева корреспонденту ТАСС, тяжелый подводный крейсер проекта 941 типа "Акула", который был не только самым большим в мире подводным кораблем, но и самым мощным по вооружению, вполне может быть переоборудован в суперноситель высокоточных неядерных вооружений. И в новом для себя качестве способен принять на борт до 200 крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". А завтра или в ближайшей перспективе - это и непотопляемая стартовая платформа для гиперзвукого "Циркона", который проходит финальные испытания и будет предложен к постановке на вооружение.

Возможно, кому-то идеи с переоборудованием "Акул" покажутся странными или, как минимум, запоздалыми. Но это не снимает с повестки вопрос о судьбе двух еще остающихся на плаву подлодок-гигантов - ТК-17 "Архангельск" и ТК-20 "Северсталь". Выведенные из боевого состава и поставленные в очередь на утилизацию, они уже несколько лет находятся без движения у дальнего причала Беломорской военно-морской базы в Северодвинске.

Там, если в одну сторону посмотреть, - судоремотный завод "Звездочка", где уже не один десяток атомных субмарин, списанных со службы, порезали на иголки.

А по другую сторону пролива - причалы и 55-й, самый большой и оснащенный стапельный эллинг "Севмаша", где были построены все шесть ТАПРК СН (дословно - тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения) по уникальному проекту 941 "Акула" ленинградского, а ныне санкт-петербургского ЦКБ "Рубин". По признанию генерального конструктора академика Сергея Ковалева (1919 - 2011), проявили себя эти корабли неплохо, но прослужили, увы, недолго.

Две списанные со службы, но еще живые "Акулы" могли бы стать непотопляемым суперносителем для 400 ракет "Калибр"

Три "Акулы" из шести еще в конце 90-х попали под сокращение и были исключены из боевого состава нашего ВМФ. А в 2005-2009 годах при финансовой помощи США в рамках программы "Совместного уменьшения угрозы" разрезаны на металлолом.

Больше других повезло головному крейсеру ТК-208: в том же эллинге "Севмаша", где первенец был построен, его модернизировали по проекту 941УМ и в 2002 году под именем собственным "Дмитрий Донской" вновь спустили на воду - для отработки нового ракетного комплекса "Булава" и самой ракеты с тем же названием.

Экипаж ТК-208 под командованием сначала Аркадия Романова, а потом Олега Цыбина десять лет без малого таскал каштаны из огня для строившихся на "Севмаше" ракетоносцев четвертого поколения серии 955 "Борей", пока своенравная "Булава" не стала летать так, как ей приказывали.

ТК-20 "Северсталь" вывели в резерв в 2004 году - в арсенале Северного флота для нее не осталось годных ракет, а новых на НПО "Южное" в Днепропетровске уже не делали. По той же причине - нет боекомплекта - спустя два года вывели в резерв ТК-17 "Архангельск".

Почему так получилось, пусть рассудят историки. Здесь скажем лишь о том, что в марте 1997 года экипаж под командованием капитана Iранга А.С. Богачева выпустил в одном залпе все двадцать МБР с борта ТК-13. А в декабре того же 97-го - еще 20 ракет из 20 шахт крейсера ТК-20, на котором экипаж Богачева тогда служил. И в первом случае, и во втором геройская операция была проведена "с целью утилизации ракет методом пуска"…

Вся эта далекая и все еще недавняя история вспомнилась, потянула за собой недоступные прежде подробности и обрела новое, актуальное звучание благодаря вице-адмиралу Бурцеву.

"Размеры этих субмарин, - напомнил один из недавних руководителей Главного штаба ВМФ, - позволяют вооружить каждую из них по меньшей мере 200 крылатыми ракетами". А в качестве примера подобной модернизации адмирал привел стратегические подлодки США типа "Огайо". Прежде все они имели в своих шахтах баллистические ракеты "Трайдент-1". А теперь четыре корабля этого типа переоборудованы, и каждая несет на борту по 154 крылатые ракеты "Томагавк".

Эксперт напомнил и о том, что в целом современные боевые корабли России не уступают иностранным аналогам по многим характеристикам, но обладают недостаточным боекомплектом. Тут не в нашу пользу даже сравнение с Китаем. Их эсминец проекта 055 может нести 112 крылатых ракет, а новейшие российские фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко" имеют всего по 16 ударных ракет. Фрегаты, что в той же линейке строятся за ними, получат 24 ракеты.

По мнению вице-адмирала Бурцева, "этого явно недостаточно". А если использовать в качестве суперносителя высокоточных крылатых ракет переоборудованные "Акулы", дисбаланс можно нивелировать.

Под шифром "Груша"

В истории нашего ВМФ и северодвинских верфей, где более полувека строят и ремонтируют атомные субмарины, уже был поучительный пример трансформации ранее построенных кораблей. Тот масштабный проект долгое время остался в памяти участников под секретным шифром "Груша".

А суть его состояла в переоборудовании серийных АПЛ проекта 667 "Навага" по проекту 667АТ "Груша". Из корпуса подводной лодки вырезали полностью отсек с ракетными шахтами, а на его место вваривали новый, в котором располагалось восемь 533-мм торпедных аппаратов. Впервые в отечественном подводном кораблестроении торпедные аппараты устанавливались под углом к осевой линии корабля, и не в носовой оконечности, а в средней части подлодки.

Основным вооружением АПЛ в результате такой модификации становились 32 стратегические дозвуковые крылатые ракеты C-10 "Гранат". Запускались они из восьми уже упомянутых торпедных аппаратов, расположенных в пятом, замененном отсеке. При необходимости эти же торпедные аппараты могли использоваться для запуска дальноходных торпед. Изнутри отсека система заряжания и подачи боеприпасов чем-то напоминала систему Наган - только многоствольный и с гигантским барабаном.

В результате подводные лодки проекта 667АТ стали первыми подводными носителями крылатых ракет C-10 "Гранат". Одновременно с новым ракетным отсеком на переоборудованные по проекту 667АТ "Груша" корабли устанавливали усовершенствованный навигационный комплекс "Тобол-667АТ". Главная энергетическая установка и общекорабельные системы оставались практически без изменений.

Изначально планировалась переоборудовать шесть АПЛ проекта 667А "Навага" - три на судоремонтном заводе "Звезда" в Большом Камне (Приморский край) и столько же - на "Звездочке" в Северодвинске.

Но в итоге переоборудовали всего три - и все на северодвинской верфи. В 1986 году "Звездочка" передала флоту подлодку К-423 в новом качестве, через два года - К-253, а в 1991 году - подводную лодку с тактическим номером К-395. Все три обновленных корабля вошли в боевой состав Северного флота и несли службу до начала 2000-х. Крайняя среди них АПЛ К-395 исключена из боевого состава 1 сентября 2002 года.

Александр Емельяненков