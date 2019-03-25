Украинские военные объявили о громадных потерях противника на Донбассе

В вооружённых силах Украины заявляют о том, что у противника (речь идёт о ДНР и ЛНР) на Донбассе "громадные потери". Это прямая цитата. Пресс-служба так называемой операции объединённых сил объявила о троих убитых и шестерых раненых военнослужащих народной милиции.

Источник изображения: НМ ДНР

Речь идёт об обстрелах, которые украинские войска осуществили на Новоазовском и Донецком направлениях, а также со стороны занятой станицы Луганской. Обстрел украинская сторона называет "ответной мерой", заявляя, что 21 марта НМ ЛДНР якобы не менее семи раз нарушила Минские договорённости, применив миномёты калибров 120 и 82 мм.

Примечательно, что когда достаётся украинским военным и боевикам нацбатов, то на Украине тут же вспоминают о существовании договорённостей, достигнутых политиками в Минске. В том случае, когда ВСУ сами применяют запрещённые теми же договорённостями вооружения и боеприпасы, о "Минске-2" с украинской стороны уже не вспоминают.

По версии пресс-штаба ООС, с украинской стороны в ходе перестрелки погиб один военнослужащий, двое получили ранения различной степени тяжести.

На этом фоне та же украинская сторона сообщает о подрыве склада боеприпасов Народной милиции Донбасса. Утверждается, что боеприпасы на складе начали взрываться "после меткого выстрела" украинского военнослужащего. Также заявлено, что "склад горел почти сутки", и что в результате взрыва и пожара погибли двое и ранены трое военнослужащих ЛДНР. У человека, опубликовавшего эту информацию, поинтересовались, почему в этом случае на Украине не вспомнили о Минских соглашениях и необходимости соблюдения "режима тишины" у линии соприкосновения. Этот вопрос остался без ответа.

Информация о гибели нескольких военнослужащих НМ ДНР и ЛНР официальными источниками в Донецке и Луганске на данную минуту не подтверждена.