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25.03.2019
ЦАМТО

Состоялся первый полет скоростного вертолета SB>1 "Дефиант"

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Вертолет Sikorsky CH-148
Облик канадского противолодочного вертолета CH-148 Cyclone в полной конфигурации от компании Sikorsky.
Источник изображения: МО Канады

ЦАМТО, 22 марта. Компания Sikorsky Aircraft сообщила о начале 21 марта на предприятии в Уэст-Палм-Бич (шт.Флорида) летных испытаний разработанного консорциумом Sikorsky Aircraft-Boeing скоростного вертолета SB>1 "Дефиант" (Defiant).

SB>1 "Дефиант" должен позволить собрать необходимую информацию для создания вертолетов следующего поколения в рамках реализуемой СВ США программы FVL (Future Vertical Lift).

Полет продолжался более 30 мин. В ходе него "Дефиант" без включенного заднего винта выполнил ряд маневров, полет вперед на низкой скорости, разворот на месте, продемонстрировал возможность висения над взлетно-посадочной полосой.

Как ранее сообщал ЦАМТО, SB>1 "Дефиант", наряду с предложенным компанией Bell ПЛА V-280 "Валор", был выбран в октябре 2014 года командованием Сухопутных войск США в качестве одного из финалистов конкурса в рамках проекта разработки демонстратора технологии единого многоцелевого вертолета следующего поколения JMR-TD (Joint Multi-Role Technology Demonstrator). Программа JMR-TD, в свою очередь, является научным и технологическим предшественником программы создания перспективного летательного аппарата вертикального взлета и посадки FVL (Future Vertical Lift) для Минобороны США.

Целью проекта разработки SB>1 "Дефиант" является создание машины, которая будет иметь вдвое большую скорость, чем у обычного вертолета. Кроме того, будет увеличена дальностью полета.

Как ожидается, новые многоцелевые вертолеты поступят на вооружение СВ США в начале 2030-х гг.

Согласно основным требованиям, подготовленным СВ США в 2012 году, скорость нового вертолета при перевозке 12 полностью экипированных десантников должна превышать 230 узлов (426 км/ч). Для обеспечения данного требования при создании SB>1 "Дефиант" применена схема с двумя соосными несущими винтами, вращающимися в разных направлениях, и толкающим воздушным винтом.

Ожидается, что SB>1 "Дефиант", оснащенный двигателем Lycoming/Honeywell T55, сможет развивать скорость до 250 узлов (463 км/ч). Несмотря на то, что вертолет оснащен силовой установкой текущего поколения (T55 установлен на CH-47 "Чинук"), она, вероятно, будет улучшена с использованием результатов реализуемых программ ITEP (Improved Turbine Engine Program) и FATE (Future Affordable Turbine Engine).

Официальные лица Sikorsky и Boeing подчеркивают высокую маневренность SB>1 "Дефиант", отмечая, в частности, что его радиус разворота вдвое меньше, чем у обычного вертолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
V-280
Т-55
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Lycoming Engines
Sikorsky Aircraft
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