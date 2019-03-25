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25.03.2019
ЦАМТО

На "Авиастар-СП" введено ручное управление

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Производство самолёто
Производство самолётов на заводе «Авиастар-СП».
Источник изображения: http://kavpolit.com

ЦАМТО, 22 марта. "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов Ил-76МД-90А для Минобороны. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, на днях в Москве обсудили возникшую ситуацию. На совещании детально разбирались причины отставания, а также текущее состояние дел.

"Сегодня (21 марта) я счел необходимым вместе с заказчиком прибыть на Ульяновский завод, который будет выпускать эти машины серийно, чтобы посмотреть и оценить степень готовности производства", – сказал Ю.Борисов.

Вице-премьер отметил, что завод переходит под "ручное управление" специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга. Практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и завершения всех НИОКР по этому направлению.

По словам Ю.Борисова, проблему будут разрешать по аналогии с ситуацией с ремонтом и модернизацией стратегических бомбардировщиков Ту-160 и налаживать производство новых самолетов этого типа, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ту-160
Компании
Авиастар-СП
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
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