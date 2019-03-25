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25.03.2019
ЦАМТО

Подписан контракт на поставку Пограничной службе Казахстана транспортного самолета ВТА C-295

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 22 марта. Компания Airbus Defence and Space объявила о подписании с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан контракта на поставку одного среднего самолета ВТА C-295.

Благодаря новому соглашению, которое также включает подготовку личного состава, поставку запасных частей и наземного вспомогательного оборудования, общий парк C-295, закупленных Казахстаном, увеличится до девяти единиц. Новый C-295 в транспортной конфигурации будет применяться для контроля границ и обеспечения внутренней безопасности.

Как сообщал ЦАМТО, Казахстан стал первым заказчиком самолетов Airbus Defence & Space на территории СНГ. В марте 2012 года Airbus Military заключила с принадлежащей МО Казахстана государственной компанией "Казспецэкспорт" контракт на поставку двух C-295, а также связанного пакета материально-технического обеспечения, запасных частей и наземного оборудования. Одновременно был подписан меморандум о взаимопонимании о возможности закупки 6 дополнительных C-295. В октябре 2013 года Airbus Military заключила с "Казспецэкспорт" первый контракт на поставку двух дополнительных C-295 в рамках меморандума. Впоследствии были подписаны дополнительные контракты, которые увеличили общий заказ до 8 ед.

Первые два самолета были переданы ВВС Казахстана 15 января 2013 года, восьмой – в конце 2017 года.

Самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 48 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом.

Пограничная служба Казахстана стала 31-м оператором C-295. Заказанный самолет стал 13-м по счету, который будет поставлен странам СНГ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Казахстан
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
Проекты
Медицина
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