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25.03.2019
ЦАМТО

В подразделения российской военной базы в Абхазии поступили новейшие бронированные автомобили "Тигр-М"

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"Тигр-М" 233114
Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 22 марта. В подразделения российской военной базы в Абхазии поступили 10 новейших бронированных автомобилей "Тигр-М". Машина предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки.

Модернизированный "Тигр" имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя".

В салоне автомобиля оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта. Предусмотрены ячейки для боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом.

Снаряженная масса "Тигр-М" составляет 6,5 т, запас хода – 1000 км, при этом возможная максимальная скорость более 120 км/ч.

Также по плану перевооружения в соединение были поставлены около 10 современных портативных радиолокационных станций (РЛС) артиллерийской разведки "Соболятник", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
АГС-17
Корд
Печенег
Система поражения "Ратник"
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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