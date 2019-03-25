В подразделения российской военной базы в Абхазии поступили новейшие бронированные автомобили "Тигр-М"

ЦАМТО, 22 марта. В подразделения российской военной базы в Абхазии поступили 10 новейших бронированных автомобилей "Тигр-М". Машина предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки.

Модернизированный "Тигр" имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й – в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше – поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя".

В салоне автомобиля оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта. Предусмотрены ячейки для боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом.

Снаряженная масса "Тигр-М" составляет 6,5 т, запас хода – 1000 км, при этом возможная максимальная скорость более 120 км/ч.

Также по плану перевооружения в соединение были поставлены около 10 современных портативных радиолокационных станций (РЛС) артиллерийской разведки "Соболятник", сообщает пресс-служба Южного военного округа.