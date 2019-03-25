NASA примет в апреле решение об отправке станции к астероиду Паллада

Ожидается, что станция осуществит подробную фотосъемку поверхности астероида

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада изучает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, решение об отправке станции к этому небесному телу, находящемуся в 2,4 раза большем удалении от Солнца, чем Земля, может быть принято уже в середине апреля.

Паллада диаметром 512 км - один из крупнейших астероидов в Солнечной системе, уступающий по размерам лишь Весте, был открыт в 1802 году и вплоть до середины ХIХ века считался планетой.

В случае принятия решения о финансировании отправки станции к астероиду, она может быть выведена на орбиту в августе 2022 года. Используя гравитационное поле Марса для ускорения, станция сможет достичь астероида Паллада примерно через год после запуска. Приблизившись к астероиду, станция осуществит подробную фотосъемку его поверхности.

Портал Space.com. напомнил, что "малые спутники" уже применялись для исследования Солнечной системы. Так, два микростутника MarCo (Mars Cube One) использовались в качестве ретрансляторов и для фотографирования Марса при посадке на его поверхность автоматической станции Mars InSight. Станция, которую предлагается направить к Палладе, будет более крупной. Ее масса составит около 180 кг.

"Пояс астероидов - самое подходящее место для применения небольших аппаратов, поскольку объектов для исследования там множество, - приводит портал слова планетолога из Университета штата Аризона Джозефа О'Рурка. - Мы не сможем направить к каждому из них аппарат стоимостью в полмиллиарда долларов, поэтому следует набираться опыта в создании небольших систем, которые можно гибко использовать в исследовательских программах".