Войти
25.03.2019
ТАСС

NASA примет в апреле решение об отправке станции к астероиду Паллада

401
0
0
Источник изображения: © Joel Kowsky/NASA via AP

Ожидается, что станция осуществит подробную фотосъемку поверхности астероида

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада изучает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, решение об отправке станции к этому небесному телу, находящемуся в 2,4 раза большем удалении от Солнца, чем Земля, может быть принято уже в середине апреля.

Паллада диаметром 512 км - один из крупнейших астероидов в Солнечной системе, уступающий по размерам лишь Весте, был открыт в 1802 году и вплоть до середины ХIХ века считался планетой.

В случае принятия решения о финансировании отправки станции к астероиду, она может быть выведена на орбиту в августе 2022 года. Используя гравитационное поле Марса для ускорения, станция сможет достичь астероида Паллада примерно через год после запуска. Приблизившись к астероиду, станция осуществит подробную фотосъемку его поверхности.

Портал Space.com. напомнил, что "малые спутники" уже применялись для исследования Солнечной системы. Так, два микростутника MarCo (Mars Cube One) использовались в качестве ретрансляторов и для фотографирования Марса при посадке на его поверхность автоматической станции Mars InSight. Станция, которую предлагается направить к Палладе, будет более крупной. Ее масса составит около 180 кг.

"Пояс астероидов - самое подходящее место для применения небольших аппаратов, поскольку объектов для исследования там множество, - приводит портал слова планетолога из Университета штата Аризона Джозефа О'Рурка. - Мы не сможем направить к каждому из них аппарат стоимостью в полмиллиарда долларов, поэтому следует набираться опыта в создании небольших систем, которые можно гибко использовать в исследовательских программах".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
ИТ
Марс
Похожие новости
22.05.2018
Все ниже и ниже
30.10.2017
Огневое испытание нового ракетного двигателя RS-25 E2063 в США признано успешным
13.02.2017
Максим Матюшин: "В любой критической ситуации на МКС может быть проведен срочный спуск пилотируемого корабля со спасаемым экипажем с орбиты"
27.10.2014
Макеты в космос не летают
13.07.2012
Звездные киборги
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57