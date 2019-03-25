В Минобороны отметили рост темпов восстановления инфраструктуры в Сирии

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Восстановление инфраструктурных объектов в Сирии набирает темп, эта положительная динамика способствует улучшению общей обстановки в стране, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Наращиваются объемы работ по восстановлению инфраструктуры и социальных объектов Сирии", - сказал Мизинцев в пятницу на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

По словам Мизинцева, всего в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию 5300 жилых домов, 297 медицинских учреждений, 1497 образовательных учреждений, 312 объектов водоснабжения, 319 хлебопекарен, 1078 электроподстанций, 14263 предприятия промышленности.

"Таким образом, положительная динамика в восстановлении социальных объектов и инфраструктуры Сирии сохраняется, что, в свою очередь, способствует улучшению общей обстановки в стране", - констатировал генерал.