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25.03.2019
Lenta.ru

США узнали о секретных испытаниях российского супероружия

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разведка США узнала о переброске российскими военными 20 гиперзвуковых ракет класса "воздух-земля", названных "Кинжалами", на полигон для военных испытаний. Это указывает на то, что Россия активно разрабатывает данный вид оружия, защиту от которого американцы пока не имеют. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, имеющие доступ к соответствующим отчетам.

Как уточняет CNBC, в России уже определились с конструктивными параметрами ракет и теперь приступили к испытаниям для их окончательной доводки. При этом "Кинжалы" уже прошли не менее трех испытаний. Так, в июле оружие было успешно применено против цели, удаленной на восемь тысяч километров. Гиперзвуковые ракеты также были установлены на российский истребитель МиГ-31 и запущена не менее 12 раз.

Ожидается, что "Кинжалы" поступят на вооружение российской армии к 2020 году.

Ранее, в декабре 2018 года, CNBC сообщал о пяти успешных летных испытания российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон". В феврале 2019 года телеканал писал о тринадцатом испытании крылатой ракеты глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник". "Частично успешный" тест оружия состоялся на полигоне Капустин Яр.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Тогда глава государства отметил, что дальность комплекса (в случае носителя МиГ-31К) превышает две тысячи километров. По имеющимся данным, ракета "Кинжал" представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер".

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Страны
Россия
США
Продукция
9М723
Искандер
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯЭУ
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