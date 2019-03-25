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25.03.2019
Газета.ru

"Трамп дразнит арабов": что будет с Голанскими высотами

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Источник изображения: gazeta.ru

Евросоюз отказался признавать Голанские высоты частью Израиля

Евросоюз отказался признавать Голанские высоты частью Израиля после соответствующего призыва президента США Дональда Трампа. По словам представителя ЕСВД Майи Косьянчич, Брюссель считает, что Голаны были оккупированы израильтянами в 1967 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, назвал уровень поддержки еврейского государства со стороны США и Трампа "невероятным".



Европейский союз не собирается признавать Голанские высоты частью Израиля, невзирая на соответствующий призыв президента США Дональда Трампа к мировой общественности. Как заявила представитель Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Майя Косьянчич, позиция ЕС по этому вопросу не изменилась.

"Р•РІСЂРѕСЃРѕСЋР· в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории",

- цитирует ее заявление РИА "Новости".

21 марта президент США Дональд Трамп призвал мир признать суверенитет Израиля над Голанами "спустя 52 года", поскольку эта территория имеет для еврейского государства стратегическое значение. Слова Трампа прозвучали в преддверии визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает ФАН, сам Нетаньяху назвал уровень поддержки Израиля со стороны администрации США "невероятным". Он заявил об этом в четверг во время общения с прессой вместе с госсекретарем США Майклом Помпео. Израильский премьер прокомментировал заявление президента Трампа о намерении признать израильский суверенитет над Голанскими высотами.

"Трамп признал израильский суверенитет над Голанскими высотами, и он сделал это в момент, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы для атак и уничтожения Израиля",

- подчеркнул Нетаньяху.

Послание Трампа говорит всему миру о том, что "Америка стоит на стороне Израиля", добавил израильский премьер. Он также отметил, что его страна благодарна США за поддержку израильской безопасности и реализации суверенного права на самооборону.

В Совете Федерации, сообщает НСН, заявили о жесткой позиции по отношению к Голанским высотам. Сенатор Олег Морозов заявил, что Москва категорически против признания территорий за Израилем. "Трамп усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир", - подчеркнул он.

Действия Трампа осудила также Турция. Пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын заявил, что США пытается легализовать незаконные действия "израильских оккупантов", тем самым разжигая конфликт в регионе.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" ответил на вопрос о ситуации на Голанских высотах.

"Мы имеем серьезные, глубокие отношения и с Ираном, и с Сирией. Больше того, мы в ходе дискуссий и диалога с иранскими партнерами некоторые вопросы решили, в том числе и отвод ударных систем оружия от израильских границ, от Голанских высот", - заявил Путин.

Несколькими месяцами ранее президент РФ на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после российско-американского саммита в Хельсинки также рассказал, что стороны в ходе обсуждения затронули вопрос спорной сирийско-израильской территории.

"Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск",

- пояснил российский лидер. Он добавил, что это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирией и Израилем.

В начале мая иранские вооруженные формирования в Сирии запустили 20 ракет по позициям вооруженных сил Израиля на Голанских высотах. В ответ ЦАХАЛ нанес самый мощный удар по Сирии с 1974 года, атаковав десятки иранских объектов в САР. Россия, чей воинский контингент дислоцирован на сирийской территории, была предупреждена об атаке.

Голанские высоты - территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля. Западная часть высот была отбита у сирийцев в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израиль занял более 60% территории. В 1981 году кнессет (израильский парламент) принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН посчитал этот шаг незаконной аннексией.

Линией разграничения между САР и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе - демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.


Иван Жуковский

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