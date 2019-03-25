В США внимательно отслеживают путь российских "Кинжалов"

Разведка США получила сведения, что почти 20 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" передислоцированы на полигон для очередных испытаний.

Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о содержании разведывательных докладов в США.

"Это свидетельствует о наличии у них амбиций развивать эти вооружения и о том, что они сделали приоритетом именно данную программу. Россияне в целом определились с тем, что конструкция их удовлетворяет, и будут сейчас сосредоточивать внимание на их доводке путем испытаний", - рассказал один из источников.

По их данным, Россия проводила испытания комплексов "Кинжал" минимум три раза. В июле прошлого года одна такая ракета успешно поразила учебную цель на расстоянии 804,6 км, кроме того, ракеты были запущены 12 раз с истребителей МиГ-31. В настоящий момент проводится подготовка к установке "Кинжалов" на стратегических бомбардировщиках.