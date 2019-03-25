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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

В США внимательно отслеживают путь российских "Кинжалов"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разведка США получила сведения, что почти 20 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" передислоцированы на полигон для очередных испытаний.

Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, осведомленные о содержании разведывательных докладов в США.

 

"Это свидетельствует о наличии у них амбиций развивать эти вооружения и о том, что они сделали приоритетом именно данную программу. Россияне в целом определились с тем, что конструкция их удовлетворяет, и будут сейчас сосредоточивать внимание на их доводке путем испытаний", - рассказал один из источников.

 

По их данным, Россия проводила испытания комплексов "Кинжал" минимум три раза. В июле прошлого года одна такая ракета успешно поразила учебную цель на расстоянии 804,6 км, кроме того, ракеты были запущены 12 раз с истребителей МиГ-31. В настоящий момент проводится подготовка к установке "Кинжалов" на стратегических бомбардировщиках.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Проекты
ГЗЛА
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