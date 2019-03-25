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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

ЕС выступил против планов Трампа признать Голанские высоты частью Израиля

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Источник изображения: vpk-news.ru

Европейский союз не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявила представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, Израиль оккупировал Голанские высоты в июле 1967 года, и в соответствии с международным правом не рассматривает их как часть израильской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта глава Белого дома заявил, что Вашингтону давно пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху горячо приветствовал это предложение и заявил, что Трамп своим заявлением уже фактически признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты - это часть территории Сирии, которую Израиль оккупировал в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.

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Израиль
Сирия
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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