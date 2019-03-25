ЕС выступил против планов Трампа признать Голанские высоты частью Израиля

Европейский союз не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявила представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, Израиль оккупировал Голанские высоты в июле 1967 года, и в соответствии с международным правом не рассматривает их как часть израильской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта глава Белого дома заявил, что Вашингтону давно пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху горячо приветствовал это предложение и заявил, что Трамп своим заявлением уже фактически признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты - это часть территории Сирии, которую Израиль оккупировал в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.