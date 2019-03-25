Более 1,5 тысячи спецназовцев ЮВО подняты по тревоге

В Ростовской области подняты по учебной тревоге более 1,5 тысячи военнослужащих соединения специального назначения Южного военного округа. В учениях задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

По информации начальника пресс-службы округа полковника Вадима Астафьева, учения проводятся для проверки боевой готовности военнослужащих.

- Подразделения бригады выполнили комплекс мероприятий, - рассказал полковник Астафьев. - Среди них подъем по тревоге, получение экипировки, боеприпасов и оружия. Затем на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" военнослужащие совершили 70-километровый марш в район сосредоточения. Броневики предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, а также патрулирования и огневой поддержки подразделений.

На месте сосредоточения военнослужащие отработали тактические действия по борьбе с диверсионными группами условного противника. Проведены учебные засады и налеты.

Кроме того, разведчики отработали навыки действий в тылу условного противника с применением беспилотников.

Как отметил полковник Астафьев, учения проведены с учетом опыта, который был получен современных вооруженных конфликтах.

Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)