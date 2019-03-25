Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт

Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет. Испытания проходили на аэродроме предприятия американской компании Sikorsky, которая совместно с Boeing создает вертолет, в Уэст-Пальм-Бич (штат Флорида), передает bmpd.

Источник изображения: Sikorsky / Boeing

Создание SB>1 осуществляется в качестве демонстратора перспективного скоростного вертолета на конкурсной основе в рамках программы армии США по выработке вертолетов новой концепции для создания семейства перспективных машин армейской авиации. Первый построенный прототип демонстратора SB>1 показали 26 декабря 2018 года.

Источник изображения: Sikorsky / Boeing

Согласно требований американской армии новый вертолет должен перевозить 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов (около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км). В рамках программы предусматривается создание пяти типов новых вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47), начиная примерно с 2030-2035 годов.

Вертолет SB>1 использует разработанную Sikorsky новую несущую схему, сочетающую соосные несущие винты противоположного вращения с хвостовым толкающим винтом, приводимым от редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась на демонстраторе испытываемого с мая 2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444 км/ч и крейсерскую - 407 км/ч.

Максимальный взлетный вес прототипа SB>1 заявлен в 32000 фунтов (14515 кг), вместимость - до 18 человек. Вертолет оснащен модифицированными турбовальными двигателями Honeywell T55 взлетной мощностью примерно 4000 л.с., крейсерская скорость - 460 км/час.

Конкурентом SB>1 Sikorsky и Boeing в программе замены вертолетного парка армии США является конвертоплан V-280 Valor консорциума Bell и Lockheed Martin, прототип которого проходит летные испытания с 18 декабря 2017 года.