Юрий Борисов рассказал о судьбе гособоронзаказа на самолеты Ил-476

Процесс производства военно-транспортных самолетов Ил-476 на ульяновском заводе "Авиастар-СП" идет с опозданием. Об этом в ходе своего визита на предприятие журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Теперь федеральное правительство будет контролировать производство в режиме "ручного управления".

- Не скрою, у нас возникли проблемы с серийным производством самолетов Ил-476, в прошлом году был сорван гособоронзаказ на них. Три машины, которые должны были выйти, идут с опозданием на три-четыре месяца, - заявил Борисов. - Этому было посвящено совещание в Москве, на котором мы детально разбирались в причинах сложившейся ситуации. Принято решение создать постоянно действующую межведомственную комиссию Министерства промышленности и Министерства обороны. Два замминистра будут практически ежемесячно проводить совместные совещания, отслеживать ход производства. Это "ручное управление", но другого выхода сейчас нет.

По словам вице-премьера, Минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации, и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе Ил-476.

- Я прибыл на ульяновский завод, чтобы оценить степень производственных, технических и кадровых возможностей предприятия. Перед ним стоит задача в этом году выпустить не менее шести Ил-476, в следующем году - не менее семи, а начиная с 2021 года выйти на гарантированные возможности выпуска 10-12 самолетов в год, - рассказал Юрий Борисов.

Он добавил, что у самолета Ил-476 хороший экспортный потенциал. В частности, в его поставках заинтересованы Алжир и Казахстан, однако из-за узких производственных возможностей зарубежный спрос пока не может быть удовлетворен. Но имеется перспектива изменения ситуации к лучшему.

- Мы видим, что на заводе практически готов новый цех бесстапельной сборки. Это более современная технология, которая позволяет вести сборку более динамично и снизить себестоимость самолетов. Думаю, суммарные возможности старой стапельной сборки и новой бесстапельной позволят обеспечить потребность в самолетах Ил-476 и Минобороны России и внешних заказчиков, - добавил вице-премьер.

В ходе визита в Ульяновск Юрий Борисов также посетил завод "Аэрокомпозит", на котором из композитных материалов с использованием методов автоматической выкладки сухого углеродного наполнителя и вакуумной инфузии производят "черное крыло" для нового отечественного среднемагистрального пассажирского авиалайнера МС-21. Вице-премьер ознакомился со всем циклом производства вплоть до окончательной сборки крыла.

Виталий Ахмеров (Ульяновск)