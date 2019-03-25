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25.03.2019
ТАСС

Экологи Центрального военного округа вывезут из Арктики 800 тонн мусора

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Уборка металлолома
Уборка металлолома военнослужащими в Арктике.
Источник изображения: Минобороны РФ

К работе приступят в июне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) в 2019 году планирует вывезти из Арктики 800 тонн мусора. Работы по ликвидации экологического ущерба проведут на аэродроме Алыкель Норильска (Красноярский край) и в самом городе, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Военнослужащие приступят к очистке с начала июня. Всего подразделение насчитывает до 30 человек, а также десять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора. Экологический взвод Центрального военного округа в 2019 году вывезет из Арктики 800 тонн мусора", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в 2018 году военные экологи перевыполнили план и собрали более 770 тонн мусора.

Доставка личного состава и техники экологического взвода будет осуществляться самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации на аэродром Алыкель.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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