Анкара заявила, что США нарушают международное право в статусе Голанских высот

Министр иностранных дел Турции резко прокомментировал заявления властей США о признании территории Голанских высот за Израилем. По словам Мевлюта Чавушоглу, этот американский шаг, подобно шагу с признанием Иерусалима столицей Израиля, приведёт к очередному витку эскалации в и без того неспокойном регионе.

Источник изображения: Пресс-служба ЦАХАЛ, YouTube

Чавушоглу отметил, что Анкара не признаёт израильского суверенитета над Голанами, и добавил, что те попытки, которые предпринимают США по признанию такого суверенитета, являются примером нарушения международного права.

Голос официальной Анкары:

Это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность государства, являющегося членом Организации Объединённых Наций – Сирии. Напомню, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что односторонние действия на Голанах способны привести к боевым действиям.

Для справки: Голаны до 1967 года являлись частью Сирии. В июне 1967 года Израиль захватил часть Голанских высот, а 1981 году израильские парламентарии приняли закон, в котором объявили территорию Голан принадлежащей Израильскому государству.

В прошлом году на освобождённую сирийскую часть высот смогли вернуться патрули ООН. Ситуация выглядела как нормализующуяся, однако заявления США в очередной раз привели к резкому накалу обстановки.