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25.03.2019
Российская газета

Самые большие боевые корабли США разрежут на металл

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Источник изображения: U.S. Navy/Brandon Martin

ВМС США в ближайшее время намерены списать шесть из 22 крейсеров класса Ticonderoga. Это крупнейшие надводные боевые корабли в американском флоте, большинство из которых были построены в 1980 годах. В силу возраста они все чаще требуют ремонта, в результате их содержание обходится слишком дорого.

Как сообщает портал The National Interest, крейсеры предлагается начать сдавать в утиль с 2021 года, однако этому могут воспротивиться политики. Дело в том, что на данный момент адекватной замены кораблям класса Ticonderoga еще нет.

Такие крейсеры являются не только самостоятельными боевыми единицами, но и командными пунктами для авианосных групп. Командир крейсера координирует противовоздушную и противоракетную оборону.

Из 92 крупных кораблей ВМС США только 22 обладают космическими и коммуникационными возможностями для выполнения этой функции. На данный момент в ВМС США есть 11 авианосцев, и если крейсеры Ticonderoga начнут выбывать из строя один за другим, прикрывать плавучие авиабазы будет некому.

Командование военно-морскими силами неоднократно предлагало, а затем отменяло программы проектирования и постройки новых крейсеров. Текущий план предусматривает приобретение первого корабля нового класса только в 2025 году, а это значит, что срок службы оставшихся Ticonderoga надо будет продлять. На данный момент ВМС США завершили или профинансировали модернизацию 10 крейсеров.

Справка "РГ"

С 1981-го по 1992 год было построено 27 ракетных крейсеров Ticonderoga, это первые корабли ВМС США, оснащенные боевой информационно-управляющей системой "Иджис". Водоизмещение крейсера составляет 9800 тонн, длина - 172,8 метра, ширина - 16,7 метра, скорость - 32 узла, дальность плавания - до 6 тысяч миль. Основу вооружения составляют 122 ракеты различных типов (противолодочные, зенитные, крылатые ракеты "Томагавк"). В 2000-е годы все крейсеры Ticonderoga были модернизированы под применение ракет-перехватчиков RIM-161 Standard Missile 3. Они позволяют поражать заатмосферные цели на дистанции в 500 километров и на высоте до 160 километров.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
sm-3
Иджис
Проекты
Ticonderoga
Авианосец
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