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25.03.2019
Военное обозрение

F-35 оснащают новыми европейскими ракетами

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F-35 получит европейские ракеты. Инициатива интеграции систем исходит от Lockheed Martin и касается, в первую очередь, британских УР "воздух-воздух" "Метеор" и разрабатываемой системы вооружения "воздух-земля".

Источник изображения: Пресс-служба ВВС США

Интеграционная деятельность будет проводиться группой, включающей в себя координатора и европейского специалиста по управляемым вооружениям, а также компанию BAE Systems.

Клифф Уолдвин, глава подразделения боевой авиации консорциума MBDA, отмечает, что помимо повышения возможностей сил быстрого реагирования Великобритании", будущая доступность ракет Meteor и Spear и их совместимость с американской платформой представляет собой

положительную тенденцию по расширению номенклатуры F-35B, поскольку такие решения добавляют дополнительные возможности выбора вооружения для международных клиентов

Оба ракеты будут модифицированы таким образом, чтобы уместиться в внутреннем отсеке модификации оснащения Block4.

Продукт деятельности консорциума компаний из шести стран во главе с Великобританией уже поступил на вооружение шведских ВВС для использования на истребителе Saab Gripens, а также в военно-воздушные силы Соединенного королевства для установки на самолетах Eurofighter Typhoons. В ближайшее время УР будут введены в строй на французских Dassault Rafales. Другими странами-партнерами являются Германия, Италия и Испания.

В рамках программы развития стоимостью 400 млн (около $525 млн), запущенной в 2016 году, вторую ракету - Spear - получит как F-35B, так и Typhoon. Ракета имеет дальность около 140 км.

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Страны
Великобритания
Германия
Испания
Италия
США
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-35
F-35B
Gripen NG
Meteor MBDA
Rafale
Компании
BAE Systems
Dassault
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
SAAB
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