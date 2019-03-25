Проект легкого транспортника Ил-112В не закроют, несмотря на срывы сроков - источник

Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года.

Самолет усиленно готовят к первому вылету, но его дата снова может сдвинуться

Правительство поручило "Ильюшину" и ОАК предоставить четкий план-график по проекту

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Проект по созданию нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В не будет закрыт несмотря на многолетнюю задержку реализации и очередные переносы сроков первого полета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Несмотря на существующие проблемы со сроками, проект будет реализован: военные заинтересованы в получении сотни таких самолётов. Вопрос закрытия проекта и прекращения его финансирования в практической плоскости не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что в 2019 году разработчики столкнулись с рядом трудностей, в том числе с двигателем для Ил-112В.

"В настоящее время все неисправности устранены, в усиленном режиме готовится первый полет", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства отметил, что массовых закупок Ил-112В в ближайшее время ждать не стоит. "Самолет пока не соответствует всем требованиям заказчика", - сказал собеседник агентства.

Он заявил, что авиастроители обещают поднять самолет в воздух в ближайшее время, но, по некоторым данным, первый полет может сдвинуться ближе к лету.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Интерфаксу" отказались прокомментировать информацию о сроках первого полета Ил-112В.

В свою очередь в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, сообщили "Интерфаксу", что "Авиационный комплекс им. Ильюшина" и ОАК в ближайшее время должны предоставить Минобороны РФ и Минпромторгу РФ четкие даты реализации проекта.

"Разработка самолета идет непросто, как и любой новой техники. Не секрет, что ранее установленные сроки первого вылета уже переносились. В настоящий момент по результатам недавнего совещания у вице-премьера Юрия Борисова, ОАК и ПАО "Ил" дано поручение предоставить заказчикам (Минобороны РФ и Минпромторгу РФ) уточненный план-график завершения опытно-конструкторских работ по созданию Ил-112В", - заявили в аппарате, отвечая на запрос "Интерфакса" о судьбе проекта.

Там отметили, что впоследствии вся информация по самолету будет доложена в коллегию Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

Работы по созданию Ил-112В начались в 2004 году, когда "Ильюшин" победил в конкурсе Минобороны РФ на легкий военно-транспортный самолет (ЛВТС). Первый полет новой машины должен был состояться еще в 2006 году, однако вылет неоднократно переносили - причинами называли недофинансирование проекта, несвоевременную поставку комплектующих, проблемы с документацией и нехватку кадров. К 2010 году Ил-112В так и не поднялся в воздух, а Минобороны приостановило финансирование программы - в итоге проект был заморожен.

Спустя четыре года работы по созданию нового легкого транспортника были возобновлены. Подписанный в декабре 2014 года контракт между Минобороны и "Ильюшиным" на опытно-конструкторские работы (ОКР) по Ил-112В предусматривает строительство двух опытных образцов (один для летных испытаний, а второй для статических и ресурсных), стоимость завершения ОКР - около 8 млрд рублей.

Планировалось, что строительство опытных машин по этому контракту завершится в 2016 году. В тот же год должен был состояться первый вылет, однако в течение 2017-2018 годов сроки начала летных испытаний снова неоднократно сдвигались.

Вопрос о сроках изготовления Ил-112В уже дважды поднимался на селекторе Минобороны под руководством Сергея Шойгу - в октябре 2018 и в марте 2019 года. Кроме того, министр отметил, что остается открытым вопрос относительно массы самолета, которая оказалась выше заложенной в тактико-техническом задании.