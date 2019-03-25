Войти
25.03.2019
Известия.ru

Порошенко похвалился обучением военных НАТО на Украине

546
1
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают проходить обучение у ВСУ, чтобы уметь "бить врага". Об этом он 21 марта заявил в эфире радиостанции "Армия FM".

По его словам, пять лет назад украинская армия "встречала врага голая и босая", "на голом энтузиазме". После чего Порошенко заявил, что на сегодняшний день у Украины фантастическая боеспособность, что даже из НАТО к ним приезжают на обучение военные.

Ранее 12 января полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко заявил о недееспособности украинской армии. По его словам, Киев может воевать с Москвой только на словах. Более того, он вспомнил заявление киевских властей о владении Крымом и Керченским проливом и сделал вывод, то Украина не в состоянии даже защитить "свои территории".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
20.09.2018
Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики
10.10.2016
Отчего украинские самолеты не летают как птицы: главные провалы ВСУ
08.07.2016
Украина предложила НАТО использовать свою стратегическую авиацию без России
29.07.2015
Музей в открытом море
20.08.2014
Возвращение в Черное море
09.04.2014
«НАТО и Польша хотели сотрудничества с Россией» — интервью министра обороны Польши
1 комментарий
№1
25.03.2019 11:28
Дай Бог что бы все НАТО умело "бить врага" так же,как украинские ВСУ и карбаты.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57