США запланировали запуск первого за 8 лет пилотирумого корабля к МКС

NASA планирует в конце июля запуск первого с 2011 года американского космического корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил "РИА Новости" источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Американская сторона проинформировала российскую, что запуск к МКС корабля Dragon-2 в пилотируемом режиме планируется на 25 июля", — цитирует агентство собеседника.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".

Crew Dragon, или Dragon-2, — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю.

В марте состоялся успешный тестовый полет Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме.