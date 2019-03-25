Войти
25.03.2019
Известия.ru

США запланировали запуск первого за 8 лет пилотирумого корабля к МКС

417
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Joel Kowsky/NASA

NASA планирует в конце июля запуск первого с 2011 года американского космического корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил "РИА Новости" источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Американская сторона проинформировала российскую, что запуск к МКС корабля Dragon-2 в пилотируемом режиме планируется на 25 июля", — цитирует агентство собеседника.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".

Crew Dragon, или Dragon-2, — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю.

В марте состоялся успешный тестовый полет Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
18.03.2019
Стала известна дата запуска второй замены "Союз МС"
08.09.2017
Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией
03.06.2014
«С точностью вертолета»
09.10.2012
Частный случай
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
09.04.2010
НАСА подписало новый контракт на сумму 335 миллионов долларов о полетах астронавтов на российских космических кораблях ("Space", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57