Оригинал взят у коллеги dambiev в Производство пистолетов ТТ на оружейном заводе Z111 во Вьетнаме

Небезынтересный репортаж из производственных цехов оружейного завода Z111 министерства обороны Социалистической Республики Вьетнам. На предприятии производят пистолеты K-14-VN, который представляет собой копию китайского Тип 54, в свою очередь являющегося копией советского пистолета Токарева.

Пистолет K14-VN отличается от оригинала удлиненным стволом и магазином с двухрядным расположением патронов. Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Запирание осуществляется при помощи снижающегося ствола. Два боевых выступа, находящихся на внешней верхней стороне ствола перед патронником, входят в соответствующие пазы, выполненные во внутренней поверхности затвора-кожуха. Снижение казенной части ствола происходит по средством серьги, шарнирно соединенной со стволом осью серьги, а с рамой - осью затворной задержки. Ударно-спусковой механизм пистолета K14-VN куркового типа, одинарного действия, с предохранительным взводом курка. При постановке курка на предохранительный взвод блокируется так же и затвор-кожух. На левой стороне рамы расположен рычаг затворной задержки, на правой стороне размещена разрезная пружина затворной задержки, фиксирующая ее, и использующаяся для разборки оружия. Прицельные приспособления состоят из нерегулируемой мушки, выполненной как часть затвора-кожуха и целика, закрепленного в пазе типа "ласточкин хвост" с возможностью внесения боковых поправок. Угол наклона рукоятки составляет 102°. Защелка магазина, находящаяся в основании спусковой скобы, с левой стороны рамы. Магазин пистолета K14-VN вмещает 13 патронов при их двухрядном располжении с выходом в один ряд. Пистолет K14-VN состоит на вооружении вьетнамской армии и полиции.