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25.03.2019
ТАСС

Детектор нейтронов и гамма-лучей" сделает "флюорографию" Луне

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Лунная база
Лунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин.
Источник изображения: © Фото : Lockheed-Martin

Грунт Луны будет просвечен на глубину около 60 см для изучения его состава

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН на посадочном модуле космического аппарата "Луна-25" просветит грунт Луны на глубину около 60 см, чтобы изучить его состав. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Мы с помощью нейтронного генератора просвечиваем грунт на достаточно большую глубину - 60 см. Это как флюорография в больнице: мы просвечиваем нейтронами, получаем спектр вторичного излучения, по которому судим о том, что находится на этой глубине", - отметил Митрофанов.

АДРОН даст "оценку содержания разных химических элементов, которые находятся в грунте" и передаст данные на Землю.

По его словам, зимой прибор был сдан, сейчас он находится на комплексных испытаниях. Похожий детектор в будущем планируется установить на аппарат "Луна-27".

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для реализации проекта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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