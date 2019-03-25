Детектор нейтронов и гамма-лучей" сделает "флюорографию" Луне

Грунт Луны будет просвечен на глубину около 60 см для изучения его состава

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН на посадочном модуле космического аппарата "Луна-25" просветит грунт Луны на глубину около 60 см, чтобы изучить его состав. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Мы с помощью нейтронного генератора просвечиваем грунт на достаточно большую глубину - 60 см. Это как флюорография в больнице: мы просвечиваем нейтронами, получаем спектр вторичного излучения, по которому судим о том, что находится на этой глубине", - отметил Митрофанов.

АДРОН даст "оценку содержания разных химических элементов, которые находятся в грунте" и передаст данные на Землю.

По его словам, зимой прибор был сдан, сейчас он находится на комплексных испытаниях. Похожий детектор в будущем планируется установить на аппарат "Луна-27".

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для реализации проекта.