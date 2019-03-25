Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым. В распоряжение "Известий" попала фото- и видеосъемка артиллерийских систем "Катран-М" бронекатеров "Бердянск" и "Никополь", которые были задержаны в ходе украинской провокации в Керченском проливе.

Боевые модули этих кораблей были выпущены в 2016 году на заводе "Ленинская кузня", тогда принадлежавшему Порошенко. Вокруг этого предприятия разразился скандал, из-за госзакупкок старых и предположительно российских запчастей для военной техники по завышенным ценам.

Боевые модули (БМ) "Катран-М" Киев называет одними из самых современных в мире.

Однако на кадрах, сделанных в момент осмотра катеров российскими силовиками, видно, что орудие и пулемет находятся в удручающем состоянии. Ржавчина видна на всех элементах вооружения.

Специалисты отметили и некачественную сборку боевой установки.

"Катран-М" собран на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами (был разработан еще в 1970-е годы. — "Известия"). Конструкция и сборка отвратительны: видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении", — отметил эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов.

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Боевые ходули: украинские катера оказались ржавыми