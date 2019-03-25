Намерения США узаконить захват Израилем части территории Сирии противоречат всем нормам международного права и спровоцируют рост насилия в регионе, заявил 21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Территориальная целостность государств - это основополагающий принцип международного права. Турция поддерживает территориальную целостность Сирии", - цитирует слова Чавушоглу Регнум.