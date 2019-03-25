Войти
25.03.2019
Военно-промышленный курьер

Турция поддерживает территориальную целостность Сирии

351
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Намерения США узаконить захват Израилем части территории Сирии противоречат всем нормам международного права и спровоцируют рост насилия в регионе, заявил 21 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Территориальная целостность государств - это основополагающий принцип международного права. Турция поддерживает территориальную целостность Сирии", - цитирует слова Чавушоглу Регнум.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
США
Турция
Похожие новости
12.11.2018
Синьхуа (Китай): российские ракеты пугают США
22.09.2016
Путину удается произвести впечатление на Запад, но не на Китай (Le Figaro, Франция)
30.11.2015
Опосредованные войны
14.10.2015
СМИ Магриба: ИГИЛ сошлют в Сибирь!
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
03.12.2013
Конец лжи о «супер-оружии» технологически отсталых стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:46
  • 56
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57