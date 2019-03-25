Пучковые амбиции Пентагона

Космические силы США обзаведутся новейшими средствами поражения

Всего через четыре года, в 2023-м, Соединенные Штаты планируют провести в космосе испытания пучкового оружия. Этот новый вид космических вооружений основан на технологиях формирования управляемого потока электронов, протонов, ионов и нейтральных атомов, скорости которых будут близки к скорости света. Кинетическая энергия этих частиц будет использоваться для поражения различных объектов в околоземном пространстве.

Данный тип оружия разрабатывается в рамках программы создания мощных космических лазеров и других видов подобных вооружений, на разработку которых в будущем финансовом году Пентагон запросил 304 млн долл.

Перспективные виды вооружений должны гарантировать безопасность США на земле и в космосе на фоне растущих угроз со стороны других стран, главными из которых, по официальным заявлениям чиновников Министерства обороны США, являются Россия и Китай, активно наращивающие свои военно-космические потенциалы, а также Иран и КНДР.

Новые средства ведения войны в космосе и из космоса поступят на вооружение Космических сил (КС) Соединенных Штатов, директиву о создании которых, как нового, шестого вида ВС США, 19 февраля с.г. утвердил Дональд Трамп. На церемонии подписания документа, проходившей в Овальном кабинете, президент подчеркнул, что создание Космических сил – приоритет для национальной безопасности Соединенных Штатов.

При этом в директиве говорится, что, "хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли технологическое преимущество" над потенциальными противниками Америки, эти потенциальные противники в настоящее время наращивают свой космический потенциал".

В документе также отмечается, что Соединенные Штаты адаптировали свои организации, политику, доктрину и потенциал в области нацбезопасности для "сдерживания агрессии и защиты наших интересов".

ИСТОРИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Впервые о необходимости создания самостоятельных сил для проведения операций в космосе президент Трамп заявил еще в марте 2018 года. Во время заседания Национального совета по космосу он сообщил, что приказал Пентагону немедленно начать процесс создания Космических сил, которые будут функционировать наравне с Военно-воздушными силами США, отвечающими в настоящий момент за большинство операций Соединенных Штатов в космосе.

Уже в июне 2018 года глава Белого дома поручил Министерству обороны США начать создание отдельного вида Вооруженных сил Соединенных Штатов, а еще через два месяца вице-президент Майк Пенс официально объявил о начале создания Космических сил Америки. Наконец, в декабре прошлого года Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования.

"В соответствии с моими полномочиями Верховного главнокомандующего и в соответствии со статьей 161-й, пункт 10, Кодекса Соединенных Штатов (свод законов о деятельности федерального правительства США), после консультаций с министром обороны и председателем комитета начальников штабов, я постановляю создать в соответствии с законом Соединенных Штатов Космическое командование Соединенных Штатов в качестве действующего объединенного боевого командования", – говорится в документе. В сферу функций Космического командования войдут все вопросы, связанные с космосом, которыми ранее занималось Стратегическое командование, а также подготовка личного состава КС для проведения космических операций. Как отметила газета Washington Post, это важный шаг на пути формирования нового вида ВС США, который появится впервые после создания ВВС США в 1947 году.

В своем указе Трамп также поручил "министру обороны рекомендовать ему офицеров", которых он мог бы представить на утверждение Сената в качестве командующего новым видом ВС США и его заместителя.

В первом разделе нового руководящего документа президента под названием "Директива о космической политике № 4" (SPD-4) говорится, что космос является неотъемлемой частью повседневной жизни, национальной безопасности и любой современной войны, в которую могут быть втянуты Соединенные Штаты. При этом адаптация организаций, обеспечивающих нацбезопасность, политики, доктрин и возможностей Вооруженных сил США по сдерживанию вероятных противников в околоземном пространстве является императивом федерального правительства.

Космические силы будут функционировать как самостоятельное подразделение в рамках Министерства Военно-воздушных сил США. Это станет этапом на пути создания в перспективе самостоятельного военно-космического министерства, которое войдет в состав Пентагона. До этого момента руководители Космических сил будут проводить мероприятия по их организации, подготовке личного состава и оснащению их боевых подразделений соответствующими системами и средствами под эгидой Министерства ВВС.

В соответствии с директивой министр обороны через Административно-бюджетное управление должен предоставить президенту предложения по юридическому обоснованию создания Космических сил в составе Министерства ВВС. Эти силы должны обеспечить свободное проведение операций в космосе и из космоса и повысить боевую мощь и эффективность объединенных ВС США.

Космические силы должны включать оперативные и обеспечивающие подразделения, которые будут действовать в космосе, а также участвовать в проведении операций другими видами ВС США на всех театрах военных действий.

В документе указывается, что основными приоритетами строительства КС является создание таких формирований, которые будут обладать всеми необходимыми возможностями для:

– защиты национальных интересов США в космосе и мирного использования околоземного пространства всеми заинтересованными организациями в соответствии с американским и международным законодательством;

– свободного использования космоса в интересах решения задач по обеспечению национальной безопасности, функционирования экономики, а также по обеспечению прав граждан, партнеров и союзников США в этой сфере;

– сдерживания агрессии и обеспечения защиты Америки;

– обеспечения интеграции космических систем и средств и возможности их использования всеми боевыми командованиями США;

– планирования развития боевых возможностей КС при действиях в космосе и из него, а также обеспечения требуемой эффективности действий их наземных компонентов;

– формирования корпуса специалистов, специализирующихся в области разработки требований к космическим системам и средствам в обеспечение национальной безопасности США, а также поддержание на требуемом уровне и развитие их профессиональных навыков.

Кроме того, в директиве указывается на необходимость проведения соответствующими инстанциями Министерства обороны США мероприятий по объединению всех подразделений этого ведомства, действующих в области космоса, и органов их управления с целью исключения дублирования их функций и устранения бюрократических препятствий, снижающих эффективность их функционирования.

При этом НАСА, Национальное управление океанических и атмосферных исследований и другие федеральные гражданские организации, занимающиеся вопросами использования космического пространства, не должны входить в круг подразделений, обеспечивающих решение военно-космических задач.

В Космические силы должны войти военные и гражданские специалисты из подразделений всех видов ВС, осуществляющие проведение и обеспечение космических операций и выполняющие другие функции в этой области. Руководители КС будут нести административную ответственность за реализацию крупных программ разработок и закупок космических вооружений и должны обеспечить создание кадровой системы личного состава, состоящей из военных и гражданских специалистов, имеющих опыт работы в различных областях деятельности, включая проведение боевых операций, разведку, проектирование и конструирование систем и средств военного назначения, научные сферы военной деятельности, систему разработки и закупки вооружений, в Пентагоне ее называют системой приобретения, и кибернетику.

В юридические нормы по созданию Космических сил должны быть включены и положения об учреждении должности гражданского заместителя министра ВВС по космосу, утверждаемого президентом по рекомендации и с согласием Сената. Кроме того, должен быть назначен начальник штаба КС в чине генерала или адмирала, который будет входить в комитет начальников штабов.

В соответствии с федеральным законодательством должно быть создано Космическое командование, как этого требуют указания президента от 18 декабря 2018 года. Оно будет выполнять все функции объединенного боевого командования и отвечать за свои подразделения, выделяемые в состав объединенных сил для проведения космических операций, и за их боевую подготовку. Начальник этого командования будет нести ответственность за глобальные космические операции, за космическое обеспечение операций на сухопутных театрах военных действий, а также за ведение РЭБ в зоне своей ответственности.

В SPD-4 также оговаривается и вопрос взаимодействия Космических сил с разведсообществом Соединенных Штатов. В документе указывается, что министр обороны и директор Национальной разведки должны создать и развивать механизмы взаимодействия между всеми звеньями своих организаций с целью повышения слаженности действий их специалистов и повышения эффективности проведения космических операций. Руководители обоих ведомств через шесть месяцев после подписания директивы должны представить президенту совместный доклад о мероприятиях, которые они уже проводят или планируют реализовать в этом направлении, включая, если необходимо, юридические предложения, на базе которых их деятельность в космосе обретет законную форму.

С целью предоставления руководителям Космических сил и командованию их боевых формирований необходимых оперативных полномочий Национальный космический совет (НКС) и Совет национальной безопасности (СНБ) должны принять соответствующие меры по рассмотрению объемов их оперативных функций и обеспечения рассмотрения этого вопроса в кратчайшие сроки. Через три месяца после даты опубликования указаний по строительству КС министр обороны должен направить председателям НКС и СНБ предложения по корректировке командных полномочий их руководства для утверждения президентом. Те же не позднее, чем через два месяца после получения данных от военного министра, должны провести комплексное рассмотрение его предложений и предоставить руководителю Белого дома свои рекомендации для окончательного согласования.

КОСМИЧЕСКАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще в конце октября 2017 года Вашингтон отказался поддержать в ООН три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе и разработанные в соавторстве Россией, Китаем и рядом других стран. Ключевым элементом одной из резолюций являлся призыв к скорейшему запуску международных переговоров о выработке юридически обязывающего документа, призванного не допустить размещения оружия в космосе. Но сегодня этот процесс в Америке приобрел вполне реальную форму, что вызывает серьезные опасения лидеров и экспертов многих стран мира.

Планы Соединенных Штатов по размещению вооружений в космическом пространстве Москва считает абсолютно безответственными. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на днях заявила, что "предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам". При этом она выразила надежду, что данная тема будет поднята на ближайшем заседании конференции по разоружению, которая должна состояться в Женеве в марте с.г.

Впрочем, еще два года назад на "правительственном часе" в Совете Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-космическим силам РФ есть чем ответить на американские планы по выводу оружия в космос. "Могу вас заверить, мы не спим", – сообщил сенаторам министр.

В настоящее время ни одна страна не имеет в космосе какого-либо оружия. Согласно Договору о космосе, подписанному в 1967 году, в космическом пространстве запрещено размещение ядерного или любого другого оружия массового уничтожения. Кроме того, международное право устанавливает полный запрет на испытания оружия, строительство военных баз и военные учения в космосе.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"