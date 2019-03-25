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25.03.2019
ТАСС

Объявление о сроках запуска корабля Starliner будет сделано в ближайшее время

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Американский космический корабль Starliner
Американский космический корабль Starliner.
Источник изображения: Изображение: NASA

Ранее агентство Reuters сообщило, что планировавшийся на апрель испытательный запуск корабля в беспилотном режиме к МКС не состоится

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уже в ближайшем будущем назовет сроки первого запуска нового космического корабля CST-100 Starliner. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель отдела внешних связей корпорации Boeing Джерри Дреллинг.

"Как мы ожидаем, официальное объявление NASA о графике последует в ближайшее время", - отметил он.

Ранее в четверг информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что планировавшийся на апрель испытательный запуск корабля в беспилотном режиме к Международной космической станции не состоится и, вероятно, сроки запуска перенесены на август. Ранее первый беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner был перенесен с марта на апрель.

С 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к МКС 2 марта и пристыковался к станции 3 марта.

Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, после чего NASA примет решение о сертификации корабля для регулярных полетов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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