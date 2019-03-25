Боевые ходули: украинские катера оказались ржавыми

Провокация в Керченском проливе осуществлялась на устаревшей технике

Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым. В распоряжение "Известий" попала фото- и видеосъемка артиллерийских систем "Катран-М" бронекатеров "Бердянск" и "Никополь". Тех самых, которые российские пограничники задержали в ходе провокации в Керченском проливе в прошлом году. Боевые модули этих кораблей были выпущены в 2016-м на заводе "Ленинская кузня", который тогда принадлежал украинскому лидеру. Вокруг этого предприятия уже две недели продолжается скандал, связанный с публикацией документов о госзакупках запчастей для военной техники по завышенным ценам. При этом, как утверждает ряд киевских СМИ, сами детали ранее были в употреблении и, вероятно, по "серым" схемам закупались в России.

Боевые модули (БМ) "Катран-М" позиционируются Киевом как одни из самых современных в мире дистанционно-управляемых систем. Изготавливаются они полностью из украинских комплектующих. Но, как показала фото- и видеосъемка, сделанная после того, как катера были отбуксированы российскими моряками в Керчь, "Катран-М" собран на низком технологическом уровне и из некачественных материалов. По словам опрошенных "Известиями" экспертов, это показывает, в каком плачевном состоянии находится ВПК Украины.

На фотографиях и видео, оказавшихся в распоряжении "Известий", запечатлен момент осмотра вооружения катеров представителями российских силовых структур. Они весьма эмоционально комментируют техническое состояние и особенности конструкции украинского вооружения.

Согласно существующему международному законодательству, на задержанных кораблях, нарушивших госграницу, силовики могут проверить, в каком состоянии находится оружие, рассказал "Известиям" вице-президент Российской ассоциации морского права, профессор Камиль Бекяшев.

— Все пушки и пулеметы должны быть зачехлены, не находиться в боевом состоянии, — пояснил эксперт. — Боеприпасы должны быть помещены в установленное для этого место и опечатаны.

Артиллерийская установка "Катран-М", запечатленная на кадрах съемки, скорее всего, принадлежит катеру U-175 "Бердянск". На фото видна проржавевшая табличка с информацией об изготовителе боевого модуля, которая сообщает, что "бойовий модуль "БМ" заводський № 03" был выпущен 5 мая 2016-го на киевском заводе "Ленинская кузня". В том же году катер "Бердянск" вошел в состав Военно-морских сил Украины.

Сама установка "Катран-М" — 30-мм орудие и спаренный пулемет — находятся в удручающем состоянии. Ржавчина видна не только на силовых элементах модуля, но и на телах пушки и пулемета. Вызывает массу вопросов и качество сборки боевой установки. Так, в глаза бросаются пожароопасная тряпичная изолента и пластиковые крепления-поводки, которыми к силовым конструкциям модуля крепится проводка. Для стабилизации ствола 30-мм пушки при стрельбе использован самодельный балансир, собранный из листов стали, которые скреплены между собой болтами.

Надежды на пиар

Украинский военно-промышленный комплекс сегодня полностью деградировал и не способен производить даже устаревшее вооружение, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Максимум, на что способны сегодня украинские оборонщики, это рекламировать себя: сделать на коленке какую-нибудь устаревшую разработку и выдать ее за некое оружейное "ноу-хау", — заявил он. — Производить даже примитивное вооружение в более-менее внятном качестве украинский ВПК не способен. Пример с речными бронекатерами, которые может сделать любое мало-мальски развитое государство, красноречиво об этом говорит.

Корабли ВМС Украины — лучшая иллюстрация режима Петра Порошенко, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Для украинского президента, по сути, существует одна главная цель в жизни — это самообогащение, — сказал "Известиям" эксперт. — И политический пост здесь играет роль инструмента в достижении этой цели.

По информации украинских СМИ, компания Петра Порошенко "Ленинская кузня" (сейчас — "Кузня на Рыбальском") замешана в "серых" схемах при выполнении оборонного заказа. Одним из доказательств этому стали опубликованные в начале марта сканы документов, свидетельствующих о том, что "Кузня" продавала Киевскому бронетанковому заводу (входит в Укроборонпром) колесные редукторы и другие запчасти, которые на самом заводе не производятся. Предприятие через фирмы-однодневки покупало детали некондиционные и бывшие в употреблении в воинских частях Украины и, предположительно, в России, считают авторы расследований. Затем запчасти продавались по завышенной цене: объем фиктивных закупок предварительно оценивается в 25 млн гривен. В конце 2018 года Петр Порошенко избавился от "проблемного" актива.

— В любой нормальной демократической стране подобный коррупционный скандал неминуемо привел бы к снятию претендента на президентское кресло во время избирательной кампании, — отметил Денис Денисов.

Некачественный "Катран"

Боевой модуль "Катран-М" — это морская версия боевых модулей семейства "Шквал", которые были разработаны Харьковским конструкторским бюро машиностроения для усиления огневой мощи сухопутной бронетехники. Эти модули, в частности, устанавливаются на украинские бронетранспортеры БТР-3.

В отличие от базовой модели "Катран-М" прошел ряд доработок для использования в морских условиях. По официальной информации, серийно этот боевой модуль производится на Николаевском ремонтно-механическом заводе. Его основное вооружение — 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 с боекомплектом в 200 снарядов. Прицельная дальность стрельбы — до 4 км, а скорострельность — 330 выстрелов в минуту. Всего же на бронекатера проекта "Гюрза-М", к которому и относятся задержанные в Керченском проливе корабли, было установлено 12 таких артустановок — по две на каждый.

Модуль позиционировался украинскими властями как современное изделие, изготовленное исключительно из местных комплектующих, рассказал "Известиям" главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов. При этом, судя по табличкам, модули были изготовлены не на Николаевском БТРЗ, а именно на "Ленинской кузне", пояснил "Известиям" старший научный сотрудник Центра анализа стратегии и технологий Михаил Барабанов.

— "Катран" фактически собран "на коленке", — отметил эксперт. — Всё сделано очень грубо, технический и производственный уровень изделия — низкий. Очевидно, что такие высокотехнологичные системы, как боевые модули, делать на второсортной верфи не могут и не должны. Их выпуск — прерогатива специализированных предприятий и разработчиков.

Уникальных технологических решений, о которых заявляли украинские разработчики, на фотографиях не видно.

— "Катран-М" собран на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами (2Э36 был разработан еще в 70-е годы и начал устанавливаться на БМП-2. — "Известия"), — рассказал эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов. — Однако конструкция и сборка отвратительные: видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении.

Как пояснил "Известиям" на условиях анонимности один из командиров малых ракетных кораблей ВМФ России, при изучении этих кадров становится понятно, почему украинские моряки не сопротивлялись нашим пограничникам в момент задержания.

— Боевой модуль выполнен с люфтами, что снижает его боевую эффективность, — сказал собеседник "Известий". — Поэтому даже теоретически этот катер не мог полноценно использовать свое главное оружие, а значит — и оказать сопротивление в момент задержания. Снаряды бы просто не попали в цель. Но, судя по видео, в безоружности "Бердянска" виновата не только "Ленинская кузня", но и его экипаж. Создается впечатление, что артиллерийская установка долгое время вообще не обслуживалась.

Для Военно-морских сил Украины было построено шесть малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58150 "Гюрза-М". Еще два достраиваются сейчас. Эти корабли разрабатывались для несения боевой вахты на приграничных реках и озерах, а также в прибрежной морской зоне.

Алексей Рамм, Богдан Степовой, Алексей Козаченко, Татьяна Байкова