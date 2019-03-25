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25.03.2019
Известия.ru

"Ильюшин" анонсировал передачу военным нового самолета Ил-76МД-90А

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Авиационный комплекс им. Ильюшина анонсировал передачу военным первого серийного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Как 21 марта сообщил "Интерфакс", авиасудна поступят в эксплуатацию уже на следующей неделе.

Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, предприятие "Авиастар-СП" (входит в "Ильюшин". — "Известия") сорвало в 2018 году контракт на поставку трех самолетов Ил-76 для Минобороны, поэтому заказ выполняется с опозданием на 3–4 месяца.

По его словам, компания через два года должна начать ежегодное производство более десяти модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Помимо этого Борисов сообщил, что Минобороны планирует до 2030 года осуществить закупку свыше 100 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков этой модели.

19 марта президент России Владимир Путин назвал самый лучший военный самолет в мире. По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57 является лидером по своим техническим показателям.

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Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
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