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25.03.2019
Lenta.ru

F-35A получит "убийцу" российских C-400

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Источник изображения: Фото: @Aviation_Intel

Американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), пишет Jane's 360.

Соответствующий контракт на сумму 322,5 миллиона долларов ВВС США и американская компания Northrop Grumman подписали в марте. Соглашение предусматривает разработку, интеграцию и испытание твердотопливного ракетного двигателя для AARGM-ER повышенной дальности. Работы планируется завершить к декабрю 2023 года.

Также AARGM-ER может получить истребитель F-35C Lightning II.

The Drive отмечает, что усовершенствованная AARGM-ER позволит проникнуть в зону A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) потенциального противника. Издание пишет, что AARGM-ER создается на основе действующей AGM-88E HARM (High-speed Anti-Radar Missile). По сравнению со второй ракетой дальность первой вырастет на 20-50 процентов (до 154-193 километров).

В марте сообщалось, что модернизация российских радиолокационных станций (РЛС) "Дарьял" сделает их вечными.

Тогда же заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что, начиная с 2012 года, ВКС получили более тысячи самолетов и вертолетов.

AGM-88E предназначены для уничтожения радаров вражеской системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности, комплексов "Панцирь-С1", С-300 и С-400.

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Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
EA-18
F-18
F-35
F-35A
F-35C
Super Hornet
Дарьял
С-300
С-400 Триумф
Компании
Northrop Grumman
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