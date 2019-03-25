На Украине БПЛА Bayraktar TB2 применили бомбы с лазерным наведением MAM-L

На Украине продемонстрировали реальное применение высокоточных авиабомб MAM-L (Smart Micro Munition), изготовленных турецкой компанией Roketsan.

На видео, появившемся на сайте ukroboronprom.com.ua, видно, как этот легкий, управляемый по лучу лазера боеприпас поражает учебную цель.

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

Система наведения позволяет попадать с погрешностью не более одного метра.

Носителями этого оружия являются недавно поступившие в Незалежную из Турции оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, способные находиться в воздухе 24 часа.

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

Они оснащены многоканальной станцией с тепловизором, отслеживающей цели в режиме реального времени. Как предполагает украинское командование, поступающая информация может быть использована для целеуказания ракетами "Нептун" и "Ольха".

Заявляется, что управление беспилотником осуществляется через закрытые каналы связи, которые скрыты от внешнего вмешательства и имеют защиту от средств радиоэлектронной борьбы.

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.ua

По мнению военных экспертов, применение БПЛА Bayraktar TB2 будет затруднено в условиях плотной системы ПВО. Тем не менее, они смогут нанести урон в ходе внезапных атак по объектам, расположенным в непризнанных республиках Донбасса.