Самолетов нет: "Авиастар-СП" сорвал контракт Минобороны

На сорвавшем гособоронзаказ "Авиастар-СП" ввели "ручное управление"

Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин призвал детально проанализировать выполнение гособоронзаказа, чтобы понять причины несвоевременного исполнения обязательств предприятий ОПК.

Специальная комиссии Минобороны и Минпромторга ввела так называемое "ручное управление" на авиастроительном заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске, предприятие входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации.

Завод в прошлом году сорвал госконтракт на поставку российскому военному ведомству трех военно-транспортных самолетов Ил-476. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс. По словам вице-премьера, было принято решение "о создании постоянно действующей комиссии министерства промышленности и министерства обороны".

Замглавы кабмина пояснил, что в рамках работы комиссии ежемесячно два заместителя министра будут проводить совместные совещания, "собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и завершения всех НИОКРов по этому направлению". Борисов отметил, что "другого выхода сейчас нет", передает ФАН.

"Авиастар-СП" - одно из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники. Завод специализируется на производстве транспортных Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин призвал детально проанализировать выполнение гособоронзаказа, чтобы понять причины несвоевременного исполнения обязательств предприятий ОПК.

"Конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа,

прежде всего, имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК. Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации производственного процесса", - сказал глава государства.

За полгода до этого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что российские власти выполняют все свои обязательства перед оборонными предприятиями, свидетельство этому является уровень выполнения гособоронзаказа, который составляет 93-95%, а иногда и 99%.

"За эти годы мы научились правильным образом управлять и такой важнейшей составляющей, как государственная программа вооружений. А это труд огромного количества людей в нашей стране и, конечно, обеспечение нашей государственной безопасности", - приводит РИА "Новости" слова премьера.

В 2016 году разгорелся скандал с другими российским оборонным предприятием "Уралвагонзаводом" - производителем танков Т-72Б3 и "Армата", а также самоходной артиллерийской установки "Коалиция", передает НСН.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который тогда курировал военно-промышленный комплекс, предложил президенту России Владимиру Путину сменить руководство предприятия, чтобы избежать срыва работ по гособоронзаказу. В отправленном письме к президенту России замглавы кабмина также выразил претензии к работе самой компании и генерального директора Олега Сиенко. В итоге Сиенко и его несколько замов были уволены.

Как рассказал Алексей Кондратьев, что подобные решения связаны с централизацией управления.

Напомним, к концу первого полугодия 2016 года

"Уралвагонзаводу" удалось добиться выручки в размере 43,1 млрд руб., при том, что чистый долг достиг 276 млрд руб.

"Альфа-банк" заключил мировые соглашения с "Уралвагонзаводом", с дочерних структур которого пытался взыскать долги по нескольким кредитам на сумму 7,3 млрд руб., и $30 млн.

Впрочем, нарушения в работе российских оборонных предприятий - не единственный отрицательный фактор для ОПК в целом. Так, в декабре 2018 года посол Соединенных Штатов на Украине, а ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст признался, что задача Вашингтона состоит в ослаблении военной мощи России какими бы то ни было приемами, в том числе - и экономическими санкциями. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала "Прямой".

По словам дипломата, США "хотят", чтобы экономика России была "слабее", так как это сдерживает рост военной мощи российской стороны.

"И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам. Из-за санкций Россия теряет более одного процента ВВП в год", - сказал американский политик.

Рафаэль Фахрутдинов