На омоложение М-1 Abrams Трамп выделил астрономическую сумму

Старый танк еще послужит коррупционерам

Основной американский танк M-1 Abrams скоро отметит свое сорокалетие, однако пропагандисты Пентагона продолжают именовать его современным и высокотехнологичным.

Отчасти это верно – танк пережил множество модернизаций, что позволило избавиться от многих "родовых" проблем. Однако даже эти усовершенствования не помогли этой боевой машине избавиться от ее главных недостатков.

Для американских генералов очевидно, что "Абрамс" даже в самых последних модификациях уже не соответствует требованиям, предъявляемым к современному танку, и нуждается в замене. Но после длительной дискуссии было принято решение не создавать новый танк, а провести еще одну глубокую модернизацию "старичка".

Решение выглядело довольно логичным, поскольку сухопутные войска не занимают центральное место в американской военной доктрине, где приоритетными являются ВВС, ВМС и ракетные войска, которые, как известно, требуют огромных средств.

И на танках, как это поняли все, решили сэкономить. Однако Дональд Трамп, как всегда, поразил всех. Выступая 20 марта на танкостроительном заводе в Лиме, штат Огайо, президент США объявил, что в ближайшие три года Соединенные Штаты вложат более шести миллиардов долларов в обновление и модификацию танка M-1 Abrams.

С особой гордостью американский лидер подчеркнул, что данная сумма почти в два раза превышает ту, что была потрачена предыдущей администрацией за восемь лет. И это действительно так, размер транша производит впечатление. Особенно если учесть, что речь идет не о создании нового танка, а всего лишь о модернизации старого.

Если учесть, что на 2017 год на эксплуатации в ВС США (включая КМП и национальную гвардию) состояло около 2500 машин, то на усовершенствование каждой единицы уйдет около $2500000, то есть ее стоимость вырастет в полтора раза!

Какие новые качества приобретет M-1 Abrams за эти деньги, если учесть, что, по мнению экспертов, он исчерпал свой модернизационный потенциал?

Сообщалось, что будет заменена или улучшена его "авионика" – на надежность автоматизированной системы управления много нареканий. В боеукладке машины появятся новые "умные", управляемые снаряды. Кроме того, есть информация, что танк получит системы активной защиты, улучшенную подвеску и катки. Но это не устраняет такие недостатки танка, как отсутствие автоматического заряжания орудия и, соответственно, его низкую скорострельность, чрезмерно большую проекцию машины, ее низкую защищенность от ударов сверху (в том числе от противотанковых кассетных бомб и ракет), высокую тепловую заметность, перетяжеленность конструкции, ненадежность и пожароопасность двигателя.

И самое главное, что планируемые усовершенствования никак не оправдывают указанные затраты. Можно, конечно, предположить, что на самом деле Абрамс получит абсолютно новый боевой модуль – беспилотную, дистанционно управляемую башню, вроде той, что в "Армате" Т-14. Но какой смысл ставить ее на корпус со слабой защитой боковых проекций и с многочисленными недостатками ходовой части?

Не проще ли в этом случае начать работы по созданию принципиально нового танка? Тем более, что имеющиеся в войсках M-1 Abrams могут еще послужить?

Объяснение этому "странному" решению, озвученному Трампом, только одно – лоббисты сумели выбить астрономическую, явно превышающую все разумные пределы сумму, в надежде на ее "распил". Ведь модернизация в этом смысле всегда предпочтительнее – ведь "на выходе" всегда есть, что показать. Если, конечно, "усовершенствования" не угробят девайс окончательно. Так что старичок "Абрамс" еще послужит. Американским коррупционерам – точно.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",