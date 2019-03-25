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25.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

США собрались существенно увеличить и ускорить свою противоракету

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Пуск ракеты SM-6 с ракетного эсминца John Paul Jones (DDG 53).
Пуск ракеты SM-6 с ракетного эсминца John Paul Jones (DDG 53).
Источник изображения: navyrecognition.com

Пентагон собрался существенно увеличить дальность и скорость американской зенитной ракеты SM-6 для ВМС США, снаряд может использовать для наведения на цели датчики с самолетов, других кораблей и спутников.

Затраты по модернизации SM-6 составят сотни миллионов долларов, сообщает американское издание The Warzone со ссылкой на документы к бюджету страны.

Работы по усовершенствованию снаряда будут проводиться в течение четырех лет. Отмечается, что ракету оснастят новым двигателем. Использоваться ракеты будут на судах, оборудованных комплексами вертикального запуска Mk41.

Этот комплекс позволит нацеливать SM-6 с помощью датчиков с самолетов, кораблей, спутников на объекты.

Каковы будут дальность и скорость полета у модернизированных образцов, не раскрывается. Отмечается, что ранее радиус полета составлял 150 миль (более 241 километра).

В 2017 году СМИ сообщали, что SM-6 во время испытаний на Гавайях успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Mark 41
SM-6
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