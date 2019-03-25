Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

В ПАО "Ильюшин" заявили о полной готовности первого серийного самолета

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.

Об этом сообщили в четверг журналистам в ПАО "Ильюшин".

"Первый серийный самолет полностью изготовлен. Передача в эксплуатацию запланирована на следующую неделю", - сказали в компании.

В "Ильюшине" подтвердили, что "Ил-76МД-90А действительно не поставлялся в войска с 2014 года". До этого Военно-транспориной авиации ВКС РФ были переданы два Ил-76МД-90А в рамках установочной партии. В настоящее время они успешно эксплуатируются в Иванове.

Как уточнил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, в первый серийный самолет были внесены доработки с учетом эксплуатации двух первых транспортников.

Как заявил ранее в четверг вице-премьер Юрий Борисов во время посещения "Авиастар-СП" в Ульяновске, три Ил-76МД-90А (также известен как Ил-476) должны были быть переданы Минобороны по гособоронзаказу в 2018 году. По его словам, отставание по срокам передачи машин составило три-четыре месяца. Из-за срыва "Авиастаром-СП" сроков исполнения гособоронзаказа создана специальную комиссию для предотвращения срыва поставок в будущем, отметил Борисов.