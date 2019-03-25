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25.03.2019
Известия.ru

Сорвавший заказ Минобороны "Авиастар–СП" перешел на "ручное управление"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Завод "Авиастар–СП" переходит под "ручное управление" из-за срыва в 2018 году контракта на поставку трех самолетов Ил–476 для минобороны.

Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на днях в Москве обсудили возникшую ситуацию. На совещании детально разбирались причины отставания, а также текущее состояние дел, сообщает "РИА Новости".

"Сегодня я счел необходимым вместе с заказчиком прибыть на Ульяновский завод, который будет выпускать эти машины серийно, чтобы посмотреть и оценить степень готовности производства", — отметил вице-премьер.

Согласно принятому решению, завод переходит под "ручное управление" специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга. Два замминистра ежемесячно будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию, отслеживать ход производства и выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отмечает RT. Борисов добавил, что другого выхода из ситуации нет.

26 февраля Борисов рассказал, что серийный выпуск среднемагистрального самолета МС-21 планируется начать в 2021 году на Иркутском авиационном заводе. В настоящий момент завод обладает всеми возможностями для того, чтобы осуществлять выпуск 100 самолетов в год.

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Борисов Юрий
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