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25.03.2019
Военное обозрение

Британцы перепрофилировали ракеты Brimstone в класс "земля-земля"

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Сверхточная ракетная система Brimstone 3 европейского консорциума MBDA прошла испытания на полигоне Vidsel в Швеции. Несмотря на экстремальные для Европы погодные условия с температурой ниже -30°C, ракета успешно стартовала со стенда, установленного на пикапе.

Источник изображения: Пресс-служа корпорации MBDA

Все цели испытаний были полностью достигнуты. Активная радиолокационная головка самонаведения с замкнутым контуром успешно нашла цель.

Рассел Джеймисон, главный инженер проекта, сказал:

Проведенные испытания в очередной раз показывают гибкость системы Brimstone, обеспечивающей возможность использования одной ракеты в самых разных вариациях, включая ударные БПЛА, штурмовые вертолеты, наземные и морские платформы – и все посредством одной ракеты. Результат действительно стал огромным успехом, благодаря напряженной работе и решимости всей команды

Компания заявляет, что "продемонстрированный потенциал версии "земля-земля" основывается на передовых возможностях головки самонаведения и целеуказания, разработанной в ходе работы над проектом и подтверждается сотнями успешных поражений целей в рамках оперативной деятельности.

Brimstone 3 является инициативой по развитию и модернизации успешной платформы Brimstone. О старте программы было заявлено в марте 2018 года. По ее итогам новые ракеты этой серии должны пополнить арсенал вооруженных сил Великобритании, удовлетворять текущие и будущие потребности как во внутренних, так и внешних поставках.

Перспективная серия будут включать в себя все улучшенные функциональные возможности, включая высокоэффективный двухрежимный полуактивный лазер (SAL) миллиметрового диапазона, инерционную навигационную систему, новый ракетный двигатель, а также непосредственно боевую часть.

Первая версия Brimstone активно использовалась в Афганистане начиная с 2005-го года. Также применялась в Ливии и Сирии. В версии "воздух-земля" она применяется истребителями Tornado GR4 и Eurofighter Typhoon. Гибкая система позволила концептуально развивать систему для применения с самых разных платформ.

Одной из основных задач ракеты является работа в сложных условиях для уничтожения пусковых установок баллистических ракет, объектов противовоздушной обороны, быстроходных и маневрирующих машин, танков и бронетехники, кораблей и катеров, а также защищенных зданий.

Стартовая масса первой версии ракеты составляет 48,5 кг, полная длина - 1,8 метра, при диаметре корпуса 17,8 см. Боеголовка оснащена твердотопливным ракетным двигателем.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Ливия
Сирия
Швеция
Продукция
AGM-114
EF-2000
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Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
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