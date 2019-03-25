Первый серийный Ил-76МД-90А передадут Минобороны на следующей неделе

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан ВКС России на следующей неделе, сообщила пресс-служба "Авиационного комплекса имени Ильюшина".

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что авиазавод "Авиастар-СП" (входит в "Ил") в 2018 году сорвал гособоронзаказ, не поставив в Воздушно-космические силы три Ил-76МД-90А.

"Ил-76МД-90А действительно не поставлялся в войска с 2014 года. Первый серийный самолет полностью изготовлен. Передача в эксплуатацию запланирована на следующую неделю", - сообщила пресс-служба "Ил".

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн.