Российская база в Абхазии получила новую технику

В парки 7-й военной базы РФ в Абхазии поступили десять бронеавтомобилей "Тигр-М". Они предназначены разведчикам и подразделениям, задействованным в охране воинских колонн, патрулировании гарнизонов и огневой поддержке войск на учениях и полевых выходах.

Выбор подобной техники для оснащения 7-й базы, конечно, не случаен. Бронированный и хорошо вооруженный "Тигр" с повышенной проходимостью как нельзя лучше подходит и для езды по ущельям Абхазии, и для защиты личного состава от пуль, мин и осколков. Достаточно сказать, что он имеет в лобовой проекции пятый класс баллистической защиты, а на корме и по борта - третий класс.

Внутри машины установлена специальная система связи, а на ее крыше - поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег", автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" или АГС-30. К тому же автомобиль снабжен 30-мм нарезной автоматической пушкой 2А72.

В салоне "Тигра" предусмотрена ячейка для блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств. Кроме того, броневик оснащен системой автоматического регулирования давления воздуха в шинах, что важно при езде в горах и предгорьях. Еще там установлен предпусковой подогреватель и лебедка самовытаскивания. Снаряженная масса машины - 6,5 тонны, запас хода - 1000 км, при этом возможная максимальная скорость более 120 км/ч.

Нашу военную базу в Абхазии также снабдили десятком современных портативных радиолокационных станций артиллерийской разведки "Соболятник".

Юрий Гаврилов