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22.03.2019
Российская газета

Московская конференция по безопасности соберет более тысячи делегатов

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Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото
Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Противоракетная оборона, милитаризация космоса, "коррозия" системы контроля над вооружениями, киберугрозы, вызовы в Арктике и проблема возвращения беженцев в Сирии станут основными темами для обсуждения на VIII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в российской столице с 23 по 25 апреля.

- Ряд тем на форуме планируем рассмотреть впервые - международное миротворчество, феномен "цветных" революций и "гибридных" войн, - сообщил в четверг на брифинге в Москве замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Помимо этого, делегаты будут говорить о перспективах нового государственного устройства в Ливии, миграции африканских беженцев в Европу и возникающих в этой связи угрозах распространения терроризма в европейские страны.

По словам Фомина, рост числа участников, а также опыт проведения прошлых конференций показал: назрела необходимость увеличить продолжительность форума и создать дополнительные возможности для желающих выступить или принять участие в дискуссиях, в первую очередь - представителей экспертного сообщества. Поэтому в программу конференции решили добавить три круглых стола. Каждый из них по своей тематике будет предварять соответствующее пленарное заседание. А специальные дискуссионные секции позволят развить и подытожить обсуждение ранее поднятых вопросов.

Фомин сказал, что московская дискуссионная площадка становится все более востребованной. Если в прошлом году в конференции участвовало 850 человек из 95 стран мира, то в нынешнем уже зарегистрировано более тысячи делегатов из более чем сотни государств. Свою готовность прилететь в Москву, в том числе, подтвердили три с лишним десятка министров обороны. Помимо них, в разговоре примут участие представителей высшего командования вооруженных сил, ведущие эксперты в области безопасности, руководителей международных организаций.

Среди приглашенных - главы военных ведомств стран - членов Североатлантического Альянса и Евросоюза, а также военно-политическое руководство НАТО. Правда, если судить по опыту прошлых конференций, приглашение в Москву многие их них игнорируют. Тем не менее, как отметил Фомин, "мы не ставим перед собой задачу предоставить слово исключительно тем партнерам, которые разделяют наши взгляды. Готовы выслушать и обсудить любые точки зрения".

Основной целью Московской конференции он назвал честный, открытый и равноправный диалог, а также совместный поиск взаимоприемлемых решений по проблемам безопасности. Ведь, по словам Фомина, именно люди в погонах, зная истинную цену миру, способны найти общий язык в обсуждении самых острых вопросов в сфере обороны и безопасности.

Замминистра сообщил, что на конференции секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев зачитает послание президента РФ участникам форума. Среди докладчиков будут министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генсек ШОС Владимир Норов и зам генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Также ожидается выступление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

- Несмотря на то, что открытие конференции состоится 24 апреля, программу форума начнем накануне с экскурсии в парк "Патриот", - рассказал Фомин. - В ходе поездки запланирован осмотр экспозиции редчайших образцов вооружения и военной техники времен Второй мировой войны, а также выставки под названием "Сирийский конфликт. Миротворческая миссия России", где делегаты смогут ознакомиться с трофейными образцами вооружения и техники промышленного и кустарного производства, захваченными у террористов в Сирии.

В "Патриоте" участники форума смогут попробовать себя в качестве командира боевого корабля, механика-водителя боевой машины пехоты или бронетранспортера. "Примерить" на себя такую роль делегатам конференции помогут современные тренажеры, используемые при подготовке российских военнослужащих. А любителям пострелять предложат различные образцы современного и перспективного оружия, собранного в многофункциональном огневом центре.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Ливия
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Герасимов Валерий
Лавров Сергей
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
Фомин Александр
Шойгу Сергей
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