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22.03.2019
Российская газета

Крупное учение ВДВ завершилось в Приморье

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Десантник ВДВ высаживается из вертолета Ми-8. Архивное фото
Десантник ВДВ высаживается из вертолета Ми-8. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Крупное учение Воздушно-десантных войск завершилось в Приморье. В нем были задействованы более тысячи солдат и офицеров из отдельных бригад в Уссурийске и Улан-Удэ, а также около 250 единиц боевой и специальной техники и свыше десятка самолетов и вертолетов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минобороны, на одном из этапов учения крылатая пехота захватила аэродром условного противника. "Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации на площадку приземления "Корсаковка" на специальных парашютных системах доставили боевые машины БМД-2 и БТР-Д, огневые возможности которых были использованы личным составом для подавления огневых точек и постов охранения", - отметили в ведомстве.

После захвата стратегически важного объекта военные двух бригад выполнили практическое десантирование. В нем участвовали четыре единицы техники и более 700 солдат и офицеров. Самолеты Ил-76 доставили их в назначенные районы, где на незнакомой местности были отработаны совместные действия по уничтожению объектов условного противника.

В интересах десантных подразделений применялись беспилотники. А командиры потренировались в управлении подразделениями в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы. На завершающем этапе учения (он прошел на полигоне "Барановский") десантники выполнили упражнения боевых стрельб из вооружения боевых машин БМД-2 и стрелкового оружия.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-2
Ил-76
Проекты
БПЛА
Военные учения
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