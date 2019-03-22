Крупное учение ВДВ завершилось в Приморье

Крупное учение Воздушно-десантных войск завершилось в Приморье. В нем были задействованы более тысячи солдат и офицеров из отдельных бригад в Уссурийске и Улан-Удэ, а также около 250 единиц боевой и специальной техники и свыше десятка самолетов и вертолетов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минобороны, на одном из этапов учения крылатая пехота захватила аэродром условного противника. "Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации на площадку приземления "Корсаковка" на специальных парашютных системах доставили боевые машины БМД-2 и БТР-Д, огневые возможности которых были использованы личным составом для подавления огневых точек и постов охранения", - отметили в ведомстве.

После захвата стратегически важного объекта военные двух бригад выполнили практическое десантирование. В нем участвовали четыре единицы техники и более 700 солдат и офицеров. Самолеты Ил-76 доставили их в назначенные районы, где на незнакомой местности были отработаны совместные действия по уничтожению объектов условного противника.

В интересах десантных подразделений применялись беспилотники. А командиры потренировались в управлении подразделениями в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы. На завершающем этапе учения (он прошел на полигоне "Барановский") десантники выполнили упражнения боевых стрельб из вооружения боевых машин БМД-2 и стрелкового оружия.

Юрий Гаврилов