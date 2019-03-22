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22.03.2019
Военное обозрение

Хуан Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

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Лидер венесуэльской оппозиции и ставленник Соединенных Штатов Хуан Гуайдо 21 марта на пресс-конференции в Каракасе объявил, что сторонники венесуэльской оппозиции ведут подготовку к проведению операции "Свобода", итогом которой станет захват власти стране.

Источник изображения: https://twitter.com/Gbastidas

Ранее объявивший себя "президентом Венесуэлы" Гуайдо в частности заявил, что Николас Мадуро находится у власти "считанные дни". Его слова в Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате. Администрация Мадуро находится у власти считанные дни

- заявил Гуайдо на пресс-конференции, обвинив венесуэльские власти в арестах своих сторонников, так как "его они арестовывать боятся".

Ранее стало известно, что венесуэльская разведка задержала двух сторонников Гуайдо - Роберто Марреро и Серхио Вергару.

Необходимо напомнить, что 23 января этого года Гуайдо объявил себя "единственным легитимным президентом Венесуэлы" и тут же был признан Соединенными Штатами и их "партнерами". В Венесуэле это назвали попыткой государственного переворота, организованного США и разорвали дипотношения с Вашингтоном. Американские дипломаты с семьями ранее были эвакуированы с территории Венесуэлы.

Россия предупредила США о недопустимости применения военной силы против Венесуэлы, однако у американцев большой опыт по устройству "цветных революций" и они скорей всего разработали не один план по свержению Николаса Мадуро, заявил 19 марта Сергей Рябков.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
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