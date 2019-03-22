Минобороны до 2030 года планирует закупить свыше 100 самолетов Ил-76МД-90А

УЛЬЯНОВСК, 21 мар - РИА Новости. Свыше 100 военно-транспортных самолетов и самолётов-заправщиков Ил-76МД-90А планирует до 2030 года закупить Минобороны РФ, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"В планах Минобороны эта машина является основной. Потенциально до 2030 года Минобороны намерено закупить более 100 самолётов, а если к этому присовокупить ещё топливозаправщики, которые делаются на базе этого самолёта, возрастает количество", - сказал он.