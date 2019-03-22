Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

УЛЬЯНОВСК, 21 мар — РИА Новости. Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, на днях в Москве обсудили возникшую ситуацию. На совещании детально разбирались причины отставания, а также текущее состояние дел.

"Сегодня я счел необходимым вместе с заказчиком прибыть на Ульяновский завод, который будет выпускать эти машины серийно, чтобы посмотреть и оценить степень готовности производства", — сказал Борисов.

Вице-премьер отметил, что завод переходит под "ручное управление" специальной комиссии из Минобороны и Минпромторга. Практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и завершения всех НИОКР по этому направлению.

По словам Борисова, проблему будут разрешать по аналогии с ситуацией с ремонтом и модернизацией стратегических бомбардировщиков Ту-160 и налаживать производство новых самолетов этого типа.